Ma este élőben válaszol az a srác, akinek musical folyik az ereiben... A Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorának szeptember 12-én érkező vendége nem mást lesz, mint a sokak által kedvelt Pásztor Ádám musicalszínész. Az este 8 órakor kezdődő adásban ahogy eddig mindig, Biró Zsolt most is kiváló kérdésekkel érkezik, így mindenképp érdemes lesz hallgatni, nem csak színház-rajongóknak! A musicalek varázslatos világa mindenkit lebilincsel, így a musicalszínészek is roppant népszerűek. Pásztor Ádám is az élmezőnyhöz tartozik, rengeteg a felkérése. Egyébként Ádám Mosonmagyaróvárról származik, a Fehér Ló Amatőr Színtársulatban bontogatta a szárnyait. Első komolyabb szerepében Nyilas Misit alakította, a 10 előadáson keresztül tartó darab pedig igazán mély nyomokat hagyott a mosolygós fiatalemberben, akitől a versek sem állnak távol. Több versenyen is remek eredményt ért el pop-rock kategóriában, s itt már sejteni lehetett, hogy a Ádámnak a színpad és az éneklés lesz az útja… Az érettségi után Pásztor Ádám a Pesti Broadway Stúdióba jelentkezett, ahová sikeres felvételit követően már elsőéves tanulóként szerepelt a Tavaszébredés című musicalben. Következett a PS Produkció, ahol Ádám először a Vámpírok báljában szerepelt, ahol Alfrédot személyesítette meg. Szintén itt következett a Sakk című musical koncertje, ahol a diplomata csapattagként mutathatta meg mit is tud. A Magyar Színház is felfigyelt Ádám tehetségére, s egyből meg is kapta a Rúzs című színjátékban Valentin szerepét, majd 2012-ben végzett a Pesti Magyar Színház Színiakadémián. Az élet pedig innentől indult be igazán a Pásztor Ádámnak, s jöttek a jobbnál jobb felkérések, a remek szerepek. A musicalszínész pedig élvezte és élvezi a színpadon töltött időt, ezt pedig a szakma és a közönség is értékeli. Ám hogy valójában milyen az élet a színpadon, s milyen „civilben" egy musicalszínész? Ezekről is beszél majd Biró Zsoltnak Pásztor Ádám, szóval érdemes lesz hallgatni ismét a Fáklya Rádió Cool-túra című magazinját, szeptember 12-én, este 8 órától. Elérhető a www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár élőben is nézhető a beszélgetés a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.09.12.]