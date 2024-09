Világhírű londoni klubban lép fel a magyar zenekar Hoppá! Angliába megy turnézni a Dirty Slippers! A Reaction Management, a Camden Live és a Metathetic Music szervezésében november 28-án indul a Dirty Slippers első brit turnéja. A tavalyi sikeres guildfordi és londoni debütálás után a zenekar visszatér, hogy legjobb dalaival és új albumuk anyagával kápráztassa el az angol rajongókat, amelyet az Abbey Road Stúdióban rögzítettek a többszörösen díjazott producerrel, George Shilling-gel. A Dirty Slippers Londonban, az ikonikus camdeni klubban, a The Dublin Castle-ban kezd, majd észak felé veszik az irányt és Whitchurch, Stockton on Tees és Newcastle városai következnek. A négy állomásos turné során a rajongók olyan dalokat hallhatnak majd élőben, mint a „Honest Kid”, amellyel a banda bekerült a brit rádiókba - és a sajtóba, valamint a „Wide Open”, amelyet a Planet Rock Radio, Nagy-Britannia legnagyobb rockzenei rádiója mutatott be.



A Dirty Slippers előtt hatalmas lehetőség áll, hiszen a Reaction Management szervezésében ez az első, önálló angliai turnéjuk, amely előtt még új klipes dal is érkezik. A "Where did the summer go?" - az új single szeptember 27-én jelenik majd meg. [2024.09.13.]

