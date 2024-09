Dráma, fordulatok és megható pillanatok az X-Faktor 2024 harmadik válogatóján Az X-Faktor 2024-es harmadik válogatóján bőven voltak emlékezetes pillanatok, amelyek mélyen megérintették mind a mentorokat, mind a közönséget. A show egyik fénypontja Szabó Ernő „Henn” előadása volt, aki a TikTokon már virálissá vált Sandela című dalával lépett színpadra. Henn produkciója annyira hatásos volt, hogy Majka "egyiptomi hercegként" emlegette őt, míg Gáspár Laci végül megértette, miért ilyen népszerű a versenyző. Egy másik különleges produkció a kétpetéjű ikrek, Hajdu-Gyüre Dorka és Hajdu-Gyüre Sára előadása volt, akik Dua Lipa és Miley Cyrus slágerével léptek fel. Bár Gáspár Laci kritikája közepette acapella folytatták, a mentorok úgy érezték, hogy még nem elég erősek hangilag. Nem minden fellépőnek sikerült meggyőznie a zsűrit. Két 16 éves lány káromkodós rappel próbálkozott, ami Majkánál kiverte a biztosítékot, és még a lányok mamája is felháborodott a háttérben. A romantikus szálat Lakatos Attila hozta, aki süteménnyel és énekkel próbálta megnyerni Tóth Andi szívét, de végül nem sikerült feloldani a közösségi oldalon történt tiltását. Barátságokat is próbára tett a válogató, Gergi és Puskás duója közül csak egyikük juthatott tovább, ami fájdalmas döntést hozott a mentorok számára. Tina Turner slágerével Zilincki Nóra Hanna is lenyűgözte a zsűrit, Gáspár Laci és Valkusz Milán szinte az élő show-ba küldték volna a mindössze 17 éves versenyzőt. A harmadik válogató tele volt fordulatokkal, drámával és megható pillanatokkal, a versenyzők legjobb tudásukat adták, de nem mindenkinek sikerült lenyűgöznie a zsűrit. [2024.09.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.09.19.]

