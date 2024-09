Vámpírok Éjszakája & A sötétség eleganciája! Készülj fel az év legmisztikusabb zenei utazására! 2024. november 2-án, az Orfeum átalakul és kitárja kapuit, hogy egy igazán felejthetetlen estére invitáljon. Emlékszel az ikonikus vámpíros szerelmi történetekre, mint a Interjú a vámpirral, Van Helsing, a Vámpírok bálja, a Vámpírnaplók vagy akár Alkonyat sorozatokra, amik nem csupán a borzongásról szólnak, hanem a szenvedélyes, tiltott szerelmi szálakat is kiemelik?.Az ilyen misztikus világok hangulatát idézi meg a Vámpírok Éjszakája, ahol az elegancia, szenvélyes vágyakozás és a szerelem örökkévalósága találkozik!

Ez az este garantáltan magával ragad, minden dal egy-egy titkot rejt, a vágy, a szenvedély, valamint a tiltott szenvedélyes szerelem történetek elevenednek meg. A varázslatos zenei élmény középpontjában olyan ismert művek állnak, mint Az Operaház Fantomja, Vámpírok Bálja, Jekyll és Hyde, Nyomorultak, Macskák, valamint ismert operák legnépszerűbb dallamai. Ezen az elegáns estén a klasszikusok együtt lélegeznek a nagy világslágerekkel, ahol a fény és a sötétség egymás mellett létezik.



A sejtelmesen megvilágított falak között a régmúltat idéző kastély hangulat mellett, a misztikum, a mese, szenvedély és a szerelem fonódik össze. Az est során az Orfeum keverőmesterei különleges koktélokkal – mint a Bloody Mary, Vámpír Csókja, Fekete Özvegy és Drakula Vére – várják a vendégeket, miközben a háromfogásos vacsora teszi teljessé az élményt.



Dress code: A vendégeket arra kérokk, hogy az esemény eleganciáját fekete, fehér és piros színek kombinációjával hangsúlyozzák

Az esemény részletei:

Időpont: 2024. november 2., este 8 óra

Helyszín: Orfeum, Budapest

Előadók: Csengeri Attila, Mahó Andrea, Kovács Gábor

Jegyvásárlás Mahó Andrea Jászai Mari-, EMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő és szinkronszínésznő. Tanulmányait a Gór Nagy Mária Színitanodában kezdte, majd diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Pályafutása során több neves színházban is játszott, köztük a Győri Nemzeti Színházban, a Budapesti Operettszínházban, a Madách Színházban, a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban és a Pesti Magyar Színházban. Olyan ikonikus szerepek fűződnek nevéhez, mint Christine az Operaház Fantomjában, Júlia a Rómeó és Júliában, Belle a Szépség és a Szörnyetegben, Cosette a Nyomorultakban, valamint Mary Poppins. Hangjával és tehetségével számos világhírű zeneszerzőt és művészt varázsolt el, mint Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg, Rhoda Scott és José Cura. 2023-ban a Disney 100 koncerten ő volt az egyetlen magyar női színművész, akit a produkció éneklésre választott. Hangja egyszerre erőteljes és érzékeny, ami azonnal rabul ejti a közönséget.



Csengeri Attila EMeRTon-díjas színész és énekes, akinek neve összeforrt a magyar zenés színház világával. Pályafutása során olyan ikonikus szerepeket játszott, mint Jézus a "Jézus Krisztus Szupersztár" című musicalben, a Fantom az "Operaház Fantomja" előadásában, valamint István és Torda az "István, a király" rockoperában. Emlékezetes alakítása volt Enjolras szerepében a "Nyomorultak" című darabban is. Csengeri Attila művészete nem csak a magyar közönséget varázsolja el, hanem számos külföldi produkcióban is sikerrel szerepelt. Hangjának erőteljessége és érzelmi gazdagsága mindig magával ragadja a közönséget.



Kovács Gábor tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon és a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakán végezte, aki már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon. Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között a több éves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, luccai Teatro Del Giglio-ban, idehaza pedig Bartók+ Operafesztiválon, Verbita fesztiválon idén pedig a Müpában is fellép, valamint rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak is. Musicum Laude Nemzetközi énekverseny külön díjazta produkcióját. Szívesen próbálná ki magát más műfajokban, mint az operett és a kortárs zene. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek és gazdagítsa az opera műfaját. [2024.09.25.]

