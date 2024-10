Pierce Brosnan egyik kedvence is fellép Budapesten az Il Volo-val Jodok Vuille, művésznevén JODOKCELLO lesz a sztárvendég most csütörtökön az MVM Dome-ban, a világhírű Il Volo koncertjén. A svájci csellóművész több, mint ötmillió követővel bír a közösségi médiában, karrierjének nagy fordulópontja volt, amikor Pierce Brosnan megosztotta Vuille egyik posztját az Instagram-sztorijában. Az Il Volo sztárvendége, a 35 éves zenész, Jodok Vuille a klasszikus csellót a világ legnagyobb slágereivel ötvözi, és a közösségi médián keresztül globális rajongótábort épített ki magának. Majd hatmillió követője mellett olyan ismert nevek, mint Pierce Brosnan színész és Alan Walker DJ is lelkesedtek már a klipjeiért. A fordulópont Vuille karrierjében a semmiből jött, amikor Pierce Brosnan, a James Bond-filmek egykori főszereplője megosztotta Vuille egyik posztját az Instagram-sztorijában, melynek következtében egy éjszaka alatt Vuille insta fiókja, a „JODOKCELLO” követőinek száma robbanásszerűen megnőtt. Most itt az alkalom, hogy a hazai közönség is csatlakozhasson a hatalmas rajongótáborhoz Egy duett erejéig a legnépszerűbb észt énekesnő, Elina Nechayeva is csatlakozik a “popera” énekes trióhoz. Nechayeva neve ma már ismerősen cseng a világ számos országában, koncertszólistaként a klasszikus zene szélesebb közönségét és az énekes előadások műértőit is egyaránt magával ragadta őszinte kisugárzásával, játékos könnyedségével és varázslatos hangjával.



