„Szerelmes vagyok Budapestbe és alig várom, hogy jobban megismerhessem" Ignazio Boschetto, az Il Volo olasz énekes trió egyik tagjának szavai ezek, akik idén október 9-én immár harmadik alkalommal lépnek fel Budapesten, a Papp László Sportarénában. Ahogy ebből az őszinte vallomásból is kiderül, a magyar főváros belopta magát a három fiatalember szívébe és nagyon szívesen térnek vissza hozzánk az őszi turnéjuk keretén belül. Erről a koncertről, Tóth Gabival közös duettjükről, karrierjükről, az idei terveikről, a készülő új lemezről osztottak meg gondolatokat a július 12-i sajtótájékoztatón, ami után néhány kérdést én is feltehettem nekik. Már – már közhelynek számító tény, hogy az olaszok életében a család játssza a legfontosabb szerepet és nincs ez másképp az Il Volo tagjainak életében sem. Szüleik, nagyszüleik óriási szerepet játszottak abban, hogy egészen kisgyerekkoruktól értő énektanárok egyengessék útjukat, kurzusok, versenyek résztvevői legyenek. Szintén a szülők voltak azok, akik 14-16 éves fiaikat kísérték a Ti lascio una canzone elnevezésű versenyre, ahol a műsor kiötlője, Roberto Cenci egyetlen közös dal idejére összeterelte a fiúkat és ez megváltoztatta az életüket. Így, amikor arról kérdezik őket, hogy kinek hálásak, egyöntetű a válasz: a családjaiknak. Nélkülük nem tartanának ott, ahol, nem lennének azok a földön, két lábon álló, ugyanakkor tehetséges művészek, akik lettek.

Természetesen meg kell említeni Michele Torpedine nevét is, aki a menedzserük és apjuk helyett apjuk is egy személyben. Ő az, aki a fent említett műsorban felfedezte őket és egy amerikai lemezszerződés felé terelte a három énekest. Az azóta eltelt majd 15 év alatt Ignazio Boschetto, Piero Barone és Gianluca Ginoble nagyon sok mérföldkövet tudhat maga mögött. Quincy Jones meghívta őket, mint egyetlen olasz előadókat a We Are the World for Haiti című dal felvételére, amin többek között Lady Gaga, Bono, Carlos Santana is részt vett. Vendégként szerepeltek több amerikai műsorban, mint az American idol, The Tonight Show. Turnéztak Barbra Streisanddal. Duettet énekeltek Placido Domingoval, Eros Ramazzottival, Belindával. Legjobb latin pop album művész, duó vagy csapat kategóriában nyertek a Latin Billboard Awards-on. A New York-i Radio City Music Hall-ban 8 óra alatt fogytak el a jegyek az első koncertjükre.

A nemzetközi sikerek után 2015-ben végre hazájuk is a keblére ölelte őket: megnyerték a Sanremo Fesztivált a Grande Amore című dalukkal, ami az óta a koncertjeik záródala.

Készítettek egy lemezt megemlékezve a klasszikus három tenorra (Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras) Notte magica címmel. 2016 júliusában, Firenzében, a Santa Croce templom előtti téren, koncerten is előadták ezeket a dalokat, amiket Placido Domingo vezényelt.

2019-re, mire 10 éves fennállásukat ünnepelték, több amerikai, dél-amerikai, japán, európai és ausztrál koncertet tudtak maguk mögött. Vendég fellépőként részt vettek Panamában Ferenc pápa meghívására. 2021-ben a veronai arénában megemlékeztek Ennio Morricone-ról, és munkásságát egy albumon is megörökítették. Többször énekelték az olasz himnuszt az Olasz Köztársaság ünnepén és Forma-1-es versenyen. Írtak két könyvet a történetükről (Ezek csak olasz nyelven olvashatók).

Ez év májusában pedig egy kétestés koncerten ünnepelték 14. éves fennállásukat. A Tutti Per Uno elnevezésű előadások különlegesek voltak, hiszen nem a megszokott repertoárral készültek, hanem saját egyéniségüket helyezték előtérbe, ezáltal bemutatva azokat a dalokat, amelyek nagy hatással voltak rájuk, meghívva az olasz zenei élet színe javát (pl. Mario Biondi, Gianna Nannini). A koncertekről felvétel készült, amit az olasz Canale 5 két este tűzött műsorra. A következő budapesti koncertjükön vendégként fellépő Tóth Gabival pedig nemcsak az alkotásban találták meg a közös hangot, hanem abban is, hogy Gabi is elmondhatja magáról, hogy énekelt Ferenc pápa előtt. Először is gratulálok a 2 veronai koncerthez.

Ignazio: Köszönjük! Nagyon újszerű, eredetiek voltak, különlegesek!

Gianluca: A mostani koncerten voltál? (2022-ben szintén dupla koncertet adtak Veronában.) Igen-igen, mindkettőn ott voltam. Az első kérdés is ezzel kapcsolatos. Az őszi turnén a klasszikus repertoárt fogjátok előadni vagy több teret hagytok a szóló daloknak?

Piero: Ahogy Veronában is mondtuk, ezeken a koncerteken igyekeztünk kiemelni a hármunk különböző karakterét, mind ének, mint személyiség, szempontjából. Szeretnénk folytatni a fejlődést, zenei területen is. Mindig keressük a lehetőségeket, hogy megmutassuk saját egyéniségünket anélkül, hogy ezzel csalódást okoznánk a közönségnek, aki az elmúlt években támogattak minket. Mennyire várjátok a fellépéseket az új városokban? Mint például Prága vagy Athén.

Ignazio: Igen… Eldöntöttük, hogy ebben az évben nem kezdünk egy újabb projektbe, hanem azt találtuk ki, hogy olyan helyekre is elmegyünk fellépni, ahol még nem jártunk, vagy ahova régóta nem tértünk vissza. Ilyen város Budapest. Vagy Prága először, Athén és egy másik görög város, amiről még nem mondhatok semmit… vagy Tel-Aviv. Ez egy szép év lesz ebből a szempontból…

Piero: Mert új közönséggel találkozhatunk. Hát hogyne! És mennyire várjátok a visszatérést Budapestre? Tudom, hogy Ignazio, neked nagyon tetszik a város.

Ignazio: Igen, nagyon tetszik! Mert gyönyörű, és ez lesz a harmadik alkalom…

Piero: Már a negyedik alkalom.

Ignazio: … a negyedik alkalom, hogy itt vagyunk és mindig csodálatos. Ismertek magyar művészeket, előadókat, írókat?

Gianluca: Kik a leghíresebb magyar írók? Például Eszterházy Péter, Kertész Imre…

Gianluca: Nem, még nem ismerjük őket. Ha filmet készítenének az életetekről, mi lenne a főcímzene? Lehet saját dal is, de bármilyen másik előadó dalát is választhatjátok!

Piero: Talán egy Ennio Morricone dal lenne…

Ignazio: Egy új dal lenne…

Piero: … és azért Ennio Morricone, mert a filmek, amelyeknek zenét szerzett Szicíliában játszódnak.

Ignazio: Nekem egy új dal.

Gianluca: Nem is tudom… talán a La vita bella. Vannak olyan helyek, ahol még soha nem léptetek fel, de szeretnétek?

Gianluca: Igen, persze! Az Arab világ, India…

Piero: Korea…

Gianluca: … Dél-Afrika vagy Skandinávia. Ott egyszer jártunk, Norvégiában, a Nobel-díj átadón, vagy Svájcban is szívesen fellépnénk.



Lakatos Korinna

