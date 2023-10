Kapcsolódó cikkek • „Szerelmes vagyok Budapestbe és alig várom, hogy jobban megismerhessem” Kapcsolatok • Il Volo Olasz triótól zengett Budapest - Tóth Gabi is csatlakozott Október 9-én a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel az IL VOLO. Piero Barone, Ignazio Boschetto és Gianluca Ginoble triója a hagyományos olasz slágerektől a világhírű dalokig mindent felvonultatott ezen az estén. Úgy 22 óra magasságában már biztosak lehettünk abba, hogy ez a három férfi akár reggelig is énekelhetne, akkor is tökéletes produkciót adnának elő. Valamint, ha lenne csillár a Papp László Arénában talán azt is leénekelnék. A világhírű trió, amely először 2019-ben hódította meg a magyar közönséget, ismét bizonyította, hogy sikereik nem csak véletlenül hullottak az ölükbe. Az olasz „popera trió” tagjai a 2015-ös Sanremói dalfesztivál megnyerésével lettek világszerte ismertek, és ők képviselhették Olaszországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon, Bécsben. Az osztrák fővárosban a harmadik helyet szerezték meg, bár a közönségnél már akkor ők voltak a favoritok. A kezdet kezdete viszont a Los Angelesben élő olasz énekes-dalszerző, zenei producer Tony Renis nevéhez kötődik, aki véletlenül fedezte fel a fiúkat a Rai International-on keresztül, ahol egy olasz tehetségkutatóban léptek fel. A producert lenyűgözte a fiúk produkciója és innentől kezdődhetett a nagy menetelés… Az IL VOLO – ezt a nevet csak 2010 végén vették fel, és repülést jelent – valóban új dimenzióba repítette a budapesti közönséget is. A trió nemcsak klasszikus olasz dalokat adott elő, hanem olyan világhírű slágereket is, mint például a "Nessun Dorma" vagy a "Can't Help Falling in Love". A fiúk személyes kedvencei is elhangoztak, de nem maradt ki a Hallelujah, a The Prayer, az O Sole Mio, a Volare vagy a Grande Amore sem. Ezen az estén Tóth Gabi is csatlakozott az IL VOLO-hoz egy duett erejéig. Sőt, a koncerten egy akusztikus blokk is volt, ahol a trió kisebb felállásban, gitárral és zongorával kísérve adta elő néhány népszerű dalát. A koncert után a rajongók különleges meglepetésben részesültek: a Meet&Greet alkalmával személyesen is találkozhattak kedvenceikkel. A fiúk a koncert alatt is rendkívül közvetlenek voltak, szinte bejárták az egész Arénát, jól állták a szelfi-hadakat és nem tudom, hogy mi lehet a sorsa annak a rengeteg ajándéknak, amit begyűjtöttek, de ennyi csoki talán az édességboltokban sincs… Az IL VOLOV zenéje, a hangjuk és a kisugárzásuk egészen egyedülálló. Amikor azt érzed, hogy már nem tudják hova fokozni, még mindig sikerül. Hogy miért nem a világ leghíresebb operaházaiban énekelnek? Talán mert akkor a népszerűség töredékét sem kapnák. Így viszont lubickolnak a szeretetben és maradjon is így ez sokáig. Budapest bizonyára sokáig fog emlékezni erre a különleges koncertre, és talán nem is kell olyan sokat várni, hogy újra visszatérjenek. M. A. [2023.10.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.18.]

