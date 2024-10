Megvan a Guano Apes koncert új dátuma A Guano Apes elhalasztotta Free The Monkey nevű turnéját, amellyel eredetileg idén novemberben léptek volna fel a Barba Negrában. Most azonban megvan a budapesti koncert új dátuma: 2026. január 23-án csendülnek fel a Guano Apes slágerei a Barba Negrában. A Guano Apes nem hagyja magát a trendek által befolyásolni: ahelyett, hogy alávetették volna magukat a piaci mechanizmusoknak, a németországi zenekar megszabadult azoktól. Ahelyett, hogy minden évben új lemezt adnának ki, inkább akkor lépnek színpadra, amikor a zsigereikben érzik a vizsketést. És onnantól kezdve ez tiszta extázis: ezt mindenki tudja, aki részese volt az első posztpandémikus turnénak, vagy átélte a nagy fesztiválok erőteljes koncertjeinek egyikét. A nyitó You Can’t Stop Me első taktusaitól kezdve az összes klasszikus Guano Apes-himnuszon át egészen a ráadást jelentő Lords of the Boards utolsó zúzós akkordjáig, a Guano Apes szabad utat engedett a bennük élő vadállatnak, és felrázott minden közönséget. Ez egyébként szintén úttörőnek mondható: miközben a világ egyre digitálisabbá válik, a Guano Apes az árral szemben halad és inkább az analógot követeli. Vagy ahogy ők maguk fogalmaznak: „Közelebb vagyunk a majmokhoz, mint a mesterséges intelligenciához. És az emberekben, az óvilági majmokban rejlik egy ősi erő: a szabadságvágy. Ezt támogatjuk tonálisan, a közönségünkkel együtt, mintegy három évtizede. A mesterséges intelligencia okozta fordulat és a digitalizáció miatti elszakadás közepette az ember természethez való kapcsolatának megértése fontosabb, mint valaha. Kézzel készített hangjainkkal szeretnénk visszahozni a belső iránytűt a közönséghez, egy tonális pofonnal visszaállítani az alapbeállítást, és ezzel felszabadítani a belső majmot." Erre készülnek a Free The Monkey turnéval is, amellyel így 2026. január 23-án érkeznek meg a Barba Negrába. Jegyek [2024.10.19.] Megosztom: