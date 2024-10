Új könyvvel jelentkezik a magyar zenés színházi élet meghatározó alakja Nélkülözhetetlen olvasmány azoknak, akik szeretnének bepillantást nyerni a zenés színház kulisszái mögé.

„A zenés színház mindig győz. Győz, mert egyszerűen és közérthetően üzen a legfontosabb dologról, az emberről, és ezen belül különösen az érzelmek örvényeiről.” Kerényi Miklós Gábor Kerényi Miklós Gábor új könyvében most pályafutása egyik legizgalmasabb feladatára vállalkozik: bemutatni a zenés színházi előadásokat az elméleti alapoktól kezdve egészen a színpadra állításig. A zenés rendezés titkai végigkalauzolja az olvasókat a darab kiválasztásától a koncepció megálmodásán, a látványtervezésen, a szereplőválogatáson, illetve a próbákon át egészen a bemutatóig, és azon is túl. A rendező több évtizedes tapasztalatát kamatoztatva mutatja be egy előadás létrejöttének rögös, buktatókkal teli útját, miközben rövid anekdoták révén villantja fel karrierje legérdekesebb, legmulatságosabb, vagy épp legnehezebb pillanatait. Könyve egyaránt szól pályakezdő rendezőtársainak, „színművészetis” hallgatóknak, lelkes, zenés színházat imádó gimnazistáknak, valamint amatőr színházi és iskolai előadásokat színpadra állító műkedvelő rendezőknek. Kerényi Miklós Gábor korábbi műve, A „Rómeó…" diadalútja címen jelent meg az Alexandra Kiadócsoport gondozásában. A Rómeó és Júlia minden bizonnyal a világ legismertebb szerelmi története. Mozart a világ legismertebb „csodagyereke”. A 2019-es tűzvészben csaknem leégett párizsi Notre-Dame pedig a világ legismertebb temploma. Vajon lehet-e a színpadon, és épp a musical nyelvén újat mondani róluk? A szerző operettszínházi pályafutása során arra törekedett, hogy komoly drámai tartalommal bíró zenés darabokkal ragadja meg a közönség érdeklődését. Törekvése sikerét pedig mi sem jelzi jobban, mint a Rómeó és Júlia magyar színpadon korábban elképzelhetetlen, letaglózó sikere: a kultikus előadást tizennégy éven keresztül több mint 700 alkalommal mutatták be; 2019-es „felújítására” tízezer ember volt kíváncsi egyetlen este… „Mivel nekem a Rómeó és Júlia az első helyen áll (nemcsak a musicalek között, hanem mint élmény), ezt a könyvet is imádattal faltam. Díszhelye lesz a polcomon! Szinte hallottam a fejemben Kero hangját, miközben olvastam.” moly.hu, olvasói vélemény A szerzőről:

Kerényi Miklós Gábor Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas rendező, kiváló művész, aki fél évszázadot töltött a zenés színházzal, legendás rendezései – Pillangókisasszony, Elisabeth, Csárdáskirálynő, Rómeó és Júlia – pedig generációk kedvencei. [2024.10.20.]