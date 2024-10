Varnus Xaver & Rhoda Scott: A Két élő legenda zenével búcsúzik egymástól

A hetvenes években Rhoda Scott volt “a nép orgonistája” Magyarországon. Tőle vette át harminc esztendeje ezt a szimbolikus stafétabotot Varnus Xaver, aki negyven milliós YouTube-nézettségével, és földkerekség szerte teltházas koncertjeivel ma a világ három legismertebb orgonaművésze közé tartozik. A két zenei ikon és egyben jóbarát, a most 60 esztendős Xaver és a 87 esztendős Rhoda utoljára állnak közösen színpadra 2025 nyarán, hogy egy lenyűgöző-felejthetetlen koncerten könnyes zenei búcsút vegyenek egymástól, Bach szellemében és muzsikája által. A Dohány utcai zsinagóga legendás, hatalmas sípos orgonájából, és a Hammond-orgona varázsából fakadó mágikus hangok utolsó alkalommal szólalnak meg együtt a két zseni által. Zenetörténeti esemény ez a javából, amelyhez aligha lehetett volna méltóbb helyszínt találni, mint a Dohány utcai zsinagógát, amely nem csak Magyarország egyik legszebb és legimpozánsabb temploma, de Európa legnagyobb zsinagógája is, a maga lenyűgöző szépségével és egzotikus a hangulatával.

Varnus Xaver, akit a Mark Wigmore, a kanadai New Classical FM zenekritikusa “a XXI. század egyik legnagyobb hatású orgonaművészének” nevezett, a világ szinte összes jelentős orgonáján koncertezett már. Pályafutása során olyan ikonikus helyszíneken lépett fel, mint Bach lipcsei Tamás-temploma, a washingtoni és a Canterbury-i székesegyház, Párizs három főtemploma: a Notre-Dame, a St-Sulpice és a St-Eustache. De hangversenyezett már a világ második legnagyobb hangszerén, a híres philadelphiai Wanamaker orgonán is. Művészi pályája során a koncertezésen felül íróként és médiaszemélyiségként is rengeteget tett az orgonazene népszerűsítéséért. Több mint háromezerszer állt színpadra, és több mint hat millióan vettek jegyet a koncertjeire. 53 hanglemeze, hatvan koncertfilmje és öt könyve jelent meg, a SONY által kiadott, négyszeres platinalemezes „From Ravel to Vangelis” című albuma pedig a valaha legnagyobb példányszámban eladott orgonalemezzé lett. 40 milliós nézettségű YouTube-csatornájának ékköve 2013-as Bach-koncertje a Berlini Dómban, amely hivatalosan is minden idők legnézettebb orgonakoncert filmje lett a maga több mint 17 milliós megtekintésével. A magyar állam által adható két legmagasabb kitüntetésnek, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjének és a Magyar Érdemrend Parancsnoki Keresztjének birtokosa. 58-dik születésnapján Arthur Joseph LeBlanc, II. Erzsébet angol királynő kanadai kormányzója pedig átadta neki az uralkodó hetvenedik koronázási évfordulója alkalmából alapított kitüntetést. Varnus Xaver néhány esztendeje az Atlanti-óceán kanadai partján megvásárolt egy XIX. századi, viktoriánus templomot, amelyet Varnus Hall néven koncertteremmé alakított, s megépíttette Kanada egyik legszebb hangú koncertorgonáját. Három esztendővel később megvásárolta a dunántúli Mezőlak elhagyatott, XIX-dik századi evangélikus templomát, elhunyt testvére emlékére koncertteremként nyitotta meg, és létrehozta benne a Bach és Shakespeare Fesztivált. Kanada nemzeti napilapja, a Globe and Mail neves kritikusa, Robert Everett-Green így fogalmazott: „Varnus elképesztő tehetség, minden részletében oly izgató és eredeti, mint Glenn Gould volt egykoron.”

Rhoda Scott, a Hammond-orgona világszerte elismert királynője, az, akinek zenei világát a gospel, a jazz és a klasszikus zene elemei formálják. Rhoda magyar zene iránti rajongása mélyen gyökerezik a Kodály-módszerben és Bartók Béla népdalgyűjtéseinek hatásában. Ezen tanulmányok segítettek neki abban, hogy a magyar zene egyedülálló, népi gyökerekből táplálkozó dallamvilágát is magáévá tegye, és így nem csupán az amerikai, hanem a nemzetközi zenei világ szerves részévé váljon. Az évtizedek során Scott „Mezítlábas grófnő” néven vált ismertté, ami nem csupán egyedi stílusára utal, hanem arra is, hogy mindig mezítláb játszik a Hammond-orgonán, így még közvetlenebb kapcsolatot teremt a hangszerrel. Zenei karrierje folyamatosan a kísérletezésről, az új művészi kihívások kereséséről szólt. A szabad improvizáció mestere, aki a gospel zene egyik legautentikusabb képviselőjeként a spirituálé mély érzelmi tartalmait ötvözi a jazz szabadságával és dinamikájával. Pályafutása egy harlemi klubban indult, ahol először mutatta meg különleges tehetségét, amely azonnal felfigyeltette magára a jazz világ nagyságait. 1962-ben megalapította saját trióját, majd a Manhattani Zeneiskolában diplomázott zeneelméletből. Nem sokkal később Count Basie, a híres jazz zenész figyelt fel Scott tehetségére, és meghívta saját harlemi klubjába. Itt olyan legendákkal lépett fel, mint Louis Armstrong, Ella Fitzgerald és Ray Charles. Ezzel a lépéssel végérvényesen beírta magát a jazz történetébe, és hamarosan az egyik legnagyobb Hammond-orgona művészként tartották számon. Rhoda Scott zenei látásmódját és pályafutását jelentősen befolyásolta Nadia Boulanger, a legendás párizsi zenepedagógus, aki többek között olyan híres zenészek mestere volt, mint Quincy Jones, Astor Piazzolla és Michel Legrand. Különleges tehetsége és kifinomult zenei érzéke révén ma már a világ legnagyobb koncerttermeiben játszik, és generációk számára jelent inspirációt. Az évtizedek során Rhoda Scott művészi pályája töretlen sikert aratott, és továbbra is meghatározó alakja a nemzetközi zenei életnek. Egyedi hangzásvilága és virtuozitása továbbra is lenyűgözi a közönséget.

Jegyek

„A látogatónak a koncert során a zsidó hitéleti előírásokat be kell tartania. Az épületben férfiaknak kizárólag fedett fejjel, nőknek fedett vállal lehet belépni és benntartózkodni.”

A koncert magyarországi szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes".

[2024.10.22.]