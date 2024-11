A párizsi életérzés megérkezik az Erkel Színházba! Jegyek itt! A francia showműfaj elmúlt tíz évének legnagyobb világsikere immár mintegy 50 országban hódított meg több mint egymillió nézőt, ezúttal Budapestre is megérkezik. A Paris! The Show a háború utáni korszak legnagyobb francia előadóinak, így Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Yves Montand és Edith Piaf dalai előtt tiszteleg, megörökítve a kor Párizsának báját és esszenciáját. Az előadás december 5-én lesz látható az Erkel Színházban. Emily, egy fiatal amerikai lány, aki arról álmodik, hogy híres művész lesz, Párizsba érkezik. A Montmartre-on keresztezi az útját Edith-tel, aki a barátjává, bizalmasává és lelki társává válik. Emily beleszeret Charlesba, a Pigalle-ban élő fiatal énekesbe. Egy románc bontakozik ki közöttük egy olyan városban, ahol a szerelem mindent legyőz. A Párizs! The Show kivételes szereposztása, az élő zenekar, az eredeti történet és a díszlet a Montmartre-ról a kor nagy párizsi kabaréinak színpadára repít bennünket. A dalok közt pedig felcsendülnek azok az örökérvényű sanzonok, melyeket például a 20. század legnagyobb énekesnőjének tartott Edith Piaf, a francia sanzon királya, Charles Aznavour, többek mellett a ’Nathalie’ című dalával itthon is hatalmas rajongótábort szerző Gilbert Becaud vagy a francia film és sanzon egyik nagy csillaga, Yves Montand tett világhírűvé. Nem beszélve Maurice Chevalier, Josephine Baker, Jacques Brel és Charles Trenet dalairól. Jegyek Fotó: Directo Productions [2024.11.18.] Megosztom: