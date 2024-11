Ezeket a filmeket várják a legjobban 2024 telén a magyar nézők A Magyar Filmadatbázis adatai alapján a magyar nézők a Sonic, a sündisznó 3-at várják legjobban 2024 telén. A TOP 10-es lista 2. helyén a Kraven, a vadász áll, és dobogós a Wicked is. A Mufasa: Az oroszlánkirály a negyedik legjobban várt film, míg az Amerika Kapitány: Szép új világ lett az ötödik. A TOP 10-es filmek műfajilag kifejezetten sokszínűek: szuperhősös, családi, akció, horror, musical, romantikus, drámai és életrajzi film egyaránt van köztük. Öt folytatás vagy franchise. A legjobban várt filmek közül kilenc hollywoodi alkotás. A sorrendet a mafab.hu állította össze, az alapján, hogy több tízezer adatlapmegnyitás során a hazai nézők mely címekre kerestek rá a legtöbben. Ennek tükrében a december 26-án a mozikba kerülő Sonic, a sündisznó 3-ra kíváncsiak messze a legnagyobb arányban a filmbarátok. Az akció-kalandfilm, a Sega Sonic the Hedgehog videójáték-sorozata alapján készült Sonic, a sündisznó 2. és a Knuckles sorozat folytatása. A TOP 10-es lista 2. helyén a december 12-én a mozikba érkező Kraven, a vadász áll a Marveltől. Kraven (Aaron Taylor-Johnson), Pókember egyik legveszélyesebb ellensége. Rossz ember – ha ember még egyáltalán –, de valahol a mélyében még ott bujkál a maradék jóság. És kérdés, mi történik vele, ha találkozik egy nála is furcsább, kiszámíthatatlanabb lénnyel: Rinóval. A harmadik leginkább várt film a december 5-én debütáló Wicked című romantikus fantasy-musical, az Óz boszorkányainak nem ismert története, melyben az Emmy-, Grammy- és Tony-díjas Cynthia Erivo alakítja Elphabát, a szokatlan zöld bőrszíne miatt félreértett fiatal nőt, és a Grammy-díjas Ariana Grande játssza Glindát, akinek még fel kell fedeznie az igazi szívét és lelkét. December 19-étől láthatják a nézők a Disney 2019-ben megjelent ‘élőszereplős’ Az oroszlánkirály remake-jének folytatását, a negyedik helyen álló Mufasa: Az oroszlánkirályt. Az ötödik helyen Harrison Forddal és Anthony Mackie-vel a főszerepben az Amerika Kapitány: Szép új világ című akció-sci-fi található, melyet február 13-án mutatnak be hazánkban. A hatodik leginkább várt mozi Robert Eggers 2025. január 2-án a mozikba kerülő Nosferatu feldolgozása, melyben egy űzött fiatal nő és az ő megszállottjává váló szörnyűséges vámpír kapcsolata kimondhatatlan borzalmak okozója lesz. Egyedüli brit produkcióként a hetedik helyen a 2025. január 23-án debütáló Paddington Perubant találjuk. Az élőszereplős felvételeket animációval vegyítő kismackós családi film harmadik részében többek között Hugh Bonneville, Antonio Banderas és Olivia Colman láthatóak. A nyolcadik leginkább várt film a 2025. február 13-án a mozikba kerülő Bridget Jones: Bolondulásig, melyben az 51 éves Bridget végre szerencsés: van egy remek forgatókönyvírói állása és egy új barátja. Ám hamarosan nem csak az okoz gondot, hogy a férfi több mint húsz évvel fiatalabb nála... A kilencedik helyen a Robbie Williamsről szóló bizarr életrajzi film, a Better Man áll, melyben egy CGI-majom játssza a rocksztárt. Végül James Mangold 2025. február 6-án debütáló A Complete Unknown című alkotása zárja a TOP10-es listát, melyben Timothée Chalamet alakítja Bob Dylant. [2024.11.19.] Megosztom: