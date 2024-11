Színpadon Öveges József élete és kísérletei November 10-én, éppen Öveges József születésének 129. évfordulóján tartotta az Astrum Színház a Folytassa, Öveges! című előadás próbatermi bemutatóját a Déryné Központban. Decemberben pedig már az RS9 Színház Vallai-kertjében lesz látható a produkció, ami egy szívvel és humorral teli utazást kínál a zseniális fizika tanár világába kicsiknek egy nagyoknak egyaránt. A címszerepet Földes Tamás alakítja. „Hogy milyen feladat egy fizikai kísérletekkel teli darabot próbálni? Katasztrofális! Legalábbis nekem az, mivel teljesen gyagya vagyok a fizikához – kezdi Földes Tamás. - Ráadásul magát, Öveges professzort kell életre keltenem! Lehetetlen feladatnak tűnt, egészen addig, amíg segítséget nem kaptam valakitől. Hogy kitől? Hát magától Öveges professzortól! Egyrészt, ahogy néztem őt, megértettem a fizikát, másrészt, magával ragadott csodálatos személyisége, a benne ragyogó örök gyerek, a benne lángoló elhivatottság és hit, és a belőle áradó szeretet. Vallás… Tudomány… Ember… Szeretet... Már tudom, mit kell eljátszanom!” Az előadást kettős szereposztásban játssza az Astrum Színház, a másik kiváló professzor Magócs Ottó. „Emlékeimben vidám, kistermetű emberként maradt meg Öveges professzor, pedig nem hiszem, hogy akkoriban valaha is elgondolkodtam volna a testméretén. Ami sokkal fontosabb volt, hogy a képernyőn keresztül is átjött a fizika iránti rajongása. A jellegzetes szemüveg, a vicces hajviselet, a bohókás hanglejtés mind hozzájárultak ahhoz, hogy ne lehessen könnyen elfelejteni az Öveges-jelenséget. Emlékszem a kutyára, aki kijött az óljából, a szikrázó székre, de leginkább rá, Öveges bácsira, aki annyira kedves, szerethető figura volt - mondja Magócs Ottó. - Az a legérdekesebb, hogy ez a próbafolyamat felébresztette, szinte visszahozta azt a már mélyen elraktározott, passzív fizika tudást, amit anno, még iskolás koromban megtanultam. Rengeteg a szöveg, amit száz százalékban meg kellett érteni ahhoz, hogy képes legyek rögzíteni. Miközben memorizáltam, folyamatosan Ő beszélt a fejemben, Öveges professzor. Már-már olyan ez, mintha egy film peregne az agyam mozitermében egy képzeletbeli filmvásznon, egy fekete-fehér film, amelyben ez az imádnivaló fizika-clown magyaráz, mesél, és szeretteti meg újból magát, és igazi szerelmét, a fizikát is velem.” A színház nem véletlenül választotta második bemutatójának Öveges professzor történetét. „Nagyon sok személyes szál köt ehhez a történethez. Kezdjük ott, hogy édesanyám matek-fizika szakos tanár. Aztán én magam is piarista diák voltam, abban a teremben tanultam, ahol egykor Öveges is magyarázott, ráadásul jó is voltam ebből a tantárgyból, versenyekre is jártam, sőt eredményeket is elértem – meséli a darab író-rendezője Baku György. - Amikor bő két évvel ezelőtt életre hívtuk az Astrum Színházat, azt tűztük a zászlónkra, hogy szívekig hatoló előadásokat szeretnénk létrehozni. Ez a Folytassa, Öveges! esetében is így van. A darabban ugyan benne vannak Öveges professzor kísérletei, de nem egy fizika óra látható a színpadon, hanem egy humorral és szívvel teli produkció. Abban bízunk, és a próbatermi bemutató közönsége is ezt jelezte vissza: olyan előadás született, amit a generációk együtt élvezhetnek. Szól a gyerekekhez, akik már tanulnak fizikát, a szüleikhez, akik egy megkapó személyiség történetét ismerhetik meg hol meghatódva, hol nevetve, és szól a nagyszülőkhöz is, akik nosztalgiával gondolnak vissza Öveges professzor tévéműsorára. Nem véletlen, hogy az előadást játsszuk délutáni és esti időpontban is, mert az ifjúságra és a felnőtt nézőkre is számítunk. Ugyanakkor úgy tervezzük, hogy a jövőben iskolai osztálytermekbe is elvisszük ezt a történetet. Az előadást a Déryné Program Barangoló Alprogramjának keretében hoztuk létre. ” A Folytassa, Öveges! című produkció legközelebb december 3-án 19 órakor és december 15-én 15 órakor látható az RS9 Színház Vallai-kertjében. Jegyevásárlás Szereposztás:

ÖVEGES - Földes Tamás/ Magócs Ottó

KARCSI - Bálint Ádám/ Vajda Zoltán Richárd

MARIKA - Álmosd Phaedra/ Turák-Szűcs Lili

MISI - Magócs Ottó/ Vajda Zoltán Richárd
JULI - Angyal Anita/ Turák-Szűcs Lili

Zeneszerző: Szekér Gergő

Rendezőasszisztens: Turák-Szűcs Lili

Tudományos konzultáns: Nagy Bence

