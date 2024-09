Új dimenziót nyit a Budapest Park: decemberben saját fesztivállal jelentkezik! A főváros egyik kedvenc szabadtéri szórakozóhelye mostantól nem csak nyáron kínál felejthetetlen élményeket, kiváló koncerteket és igazi “parkos” hangulatot. December 20-án és 21-én első alkalommal rendezik meg a Budapest Park WINTERFEST nevű, kétnapos eseményt az MVM Dome-ban, amelyre olyan sokszínű zenei kínálattal készülnek, hogy bárki könnyedén megtalálja majd a kedvére való koncertet. A Budapest Park stábját már hosszú évek óta foglalkoztatta a gondolat, hogy a téli hónapokban, a következő évad szervezése mellett koncerteket is rendezzenek. Így merült fel a Budapest Park WINTERFEST ötlete, ahol két napon át nyolc olyan produkciónak nyújtanak lehetőséget a színpadon, amelyek önállóan is sok-sok ezer embert vonzanak nyaranta a Budapest Parkba. A téli fesztivál koncepciójáról a Park alapítója és vezérigazgatója, Pálffy András a következőket mondja: “Szellemiségünk alapja kezdetektől fogva az innováció, így minden évben rengeteg fejlesztéssel készülünk az új évadra. Az a célunk, hogy világszínvonalú szolgáltatást nyújtsunk. Mindig figyelembe vesszük közönségünk visszajelzéseit, de nem külső hatások miatt készülünk újításokkal, hanem ez a saját, belső motivációnk. A WINTERFEST olyan esemény, amely remekül egyesíti látogatóink igényeit és saját, személyes küldetésünket. Emellett fontosnak tartjuk, hogy télen se engedjük el a nálunk fellépő zenekarok kezét. Hosszú ideje törekvésünk, hogy megbízható partnerként ebben az időszakban is lehetőséget biztosítsunk az együtteseknek nagyszabású koncertjeik megvalósításában. A Budapest Park a kezdetek óta a klubkoncertek kényelmét ötvözi a fesztiválok sokszínűségével és az arénakoncertek monumentalitásával - ezért adta magát az ötlet, hogy ezt most egy másik helyszínen, és egy kicsit más kontextusba ültetve télen is folytassuk.” A WINTERFEST egészen egyedülálló koncepció, hiszen korábban nemigen volt példa arra, hogy egy szezonális koncerthelyszín télen új helyszínen, egy kétnapos fesztiválon idézze meg a forró, nyári esték hangulatát. December 20-án és 21-én tehát igazi “parkos” hangulat várható az MVM Dome-ban, ahol mindkét napon négy-négy önálló nagykoncertet láthatunk egymás után. A koncerteket afterparty követi, de egyéb meglepetésekkel, pop-up aktivitásokkal és a Parkban megszokott, látványos színpaddal készülnek. Az esemény támogatója a Mastercard. Az első fellépők kilétéről a nyári évadzárást követően, szeptember 29-én 20 órakor hull le a lepel. De addig sincs megállás, hiszen még dübörög a Budapest Park tizenharmadik évadának záróhétvégéje: szeptember 27-én a Quimby legénysége készül idei utolsó koncertjére, ami ígéretük szerint egy ízig-vérig rock & roll műsor lesz. A Quimby tagjai néhány hete már beugrottak a Parkba, ahol különféle munkakörökben is kipróbálták magukat - csapoltak sört, dolgoztak a Park Shopban és még a hangtechnikát is meg akarták szerelni, szerencsére sikertelenül. Ahogy mindig, most is rájöttek, hogy mégis a zenéléshez értenek a legjobban, és ezt be is bizonyítják szeptember utolsó péntekén, amit az ország kedvenc bulisorozata, a Necc Party követ majd. A zárónapon, szeptember 28-án a Punnany Massif csapata rengeti meg idén utoljára a Parkot, akik a tavaly megjelent, Fel Nem című albumuk mellett legnagyobb slágereiket is elhozzák. A srácok szintén bevették a helyszínt a koncert előtt néhány héttel, ahol kegyetlenül őszinte, korábban soha nem hallott sztorikat osztottak meg a tavalyi lemezről, illetve néhány dalt el is játszottak róla egy különleges live session keretében. A koncertet követően pedig kezdetét veszi A Nagy Évadzáró Afterparty négy tánctéren, magyar alterrel, a brat summer elengedésével és persze az elmaradhatatlan örökzöld slágerekkel. [2024.09.27.] Megosztom: