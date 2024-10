Kapcsolódó cikkek • Érkezik a Darázs Nem oké! - kampány és jótékonysági est Vállalkozások összefogása az iskolai zaklatás ellen – Történetgyűjtő kampány és Jótékonysági est a Delta Produkció szervezésében

Az Ördög Tamás rendezésében, valamint Sodró Eliza és Kiss-Végh Emőke közreműködésével nagy sikerrel bemutatott Darázs című előadás az iskolai zaklatás, a feldolgozatlan, kibeszéletlen fiatalkori traumák lehetséges hosszú távú hatásait tárja elénk. A Delta Produkció és a partnerként hozzájuk csatlakozó sikeres vállalkozások az iskolai bántalmazás témájával foglalkozó színházi előadáson túl is tenni szeretnének a sokakat érintő, akár életeket is veszélyeztető jelenség ellen. A TÖRTÉNET SZÁMÍT - KAMPÁNY ÉS VÉGÜL JÓTÉKONYSÁGI EST AZ ÁTRIUMBAN A fentiek jegyében, médiapartnerükkel, a WMN online magazinnal közösen első lépésként történetgyűjtő kampányt indítanak, amelynek célja, hogy az egykor iskolai bántalmazást át/túlélők őszinte trauma- és gyógyulás beszámolóinak segítségével reményt adjanak a jelenleg is érintetteknek. Hogy megmutassák: ami velük történik az NEM OKÉ. Nincsenek egyedül, van kiút.



A történeteket 2024. október 28 és november 22-között folyamatosan várják a WMN/VIM felületre. Címként minden esetben tüntessék fel, hogy Nem oké! Kifejezetten olyan, 18 éven felüli beküldők történeteit várják, akik el szeretnék mesélni, hogyan sikerült leküzdeniük az iskolai, vagy online zaklatást és annak következményeit, valamint azt is, hogy akartak, tudtak-e segítséget kérni bárkitől a bullyinggal való harcban és a későbbi feldolgozásban. Minden történet számít. Minden történet segíthet másoknak! A program mellett közismert, hiteles személyek is felsorakoznak, akik a beküldött történetek egy részét videós formában olvassák fel, jelezve, hogy a probléma mindenkit érinthet. A történetek egy része, a wmn.hu, valamint a Delta Produkció felületein lesznek elérhetőek.



JÓTÉKONYSÁGI EST



A kampány végállomása a 2024. december 9-i, Átriumban megrendezett jótékonysági est, melyen a partnerek mellett további vállalkozások állhatnak a bántalmazott gyermekek mellé és a különböző típusú adományok felajánlásával több száz fiatalnak és felnőttnek biztosíthatnak helyet a Delta Produkció előadásán, valamint az ahhoz kapcsolódó edukációs programban. A felnőttek valamint osztályközösségek számára összeállított foglalkozás célja, hogy segítsenek felismerni, megelőzni, valamint kiutat mutatni az esetleges érintetteknek és környezetüknek. A program pszichológus szakmai hátterét az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis, gyerekjogi hátterét pedig az UNICEF Magyarország biztosítja.



A jótékonysági esten az előadás megtekintése mellett közönségtalálkozóra, meghívott vendégekkel, illetve szakemberekkel közös beszélgetésre várják a támogatókat. A program után állófogadás is lesz, amely a Kovács Nimród Borászat felajánlásával valósul meg. További részletek és jelentkezés a Dleta produkció oldalán.

