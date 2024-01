Új albumon dolgozik Leslie Mandoki

"Nincs más hátra, mint előre...Ebben a lendülettel teli időszakban, ahol a zenekar már több mint 30 éves sikerekkel büszkélkedhet, izgalmasan lépünk tovább a következő fejezetünk felé, mely terveink szerint tele lesz még páratlan zenei élményekkel. Nagyon izgalmas új albumon dolgozunk a lelkitársakkal amit nagyon szeretünk. Egy új album mindig egy mérföldkő, egy új üzenet...egy ügy és persze hangokba zárt életképek és muzsika. Személy szerint nagyon várom, hogyan fogja fogadni a közönségünk az új albumot, minden esetre az biztos, hogy a teljes szívünk benne van"- nyilatkozta Leslie Mandoki a világhírű Mandoki Soulmates zenekar alapítója és vezetője.





A tavalyi évben a Mandoki Soulmates méltó módon ünnepelte 30 éves fennállását és sikereit, legutolsó albumuk a Bartók Béla nyomán "Magyar Képek" című lemezük, dupla aranylemez lett, angol és magyar nyelven egyaránt. A zenekar hangos sikerekre tekinthet vissza, turnéjuk során több tucat teltházas bulik után idén már izgatottan készülnek az újabb fejezetük felé vezető útra és a legfrissebb albumuk bemutatására.

A festő Starnbergi-tó partján fekvő világhírű Red Rock stúdió is szülinapos volt, ugyanis a tavalyi évben 40 évet töltött. A stúdiót szintén Leslie Mandoki alapította, olyan zenei ikonok rögzítették itt felvételeiket, mint Phil Collins, Lionel Richie, Jennifer Rush, Chaka Khan stb.A Mandoki Soulmates nem csupán egy kiváló, világsztárokból álló zenekar, hanem egy életérzés, ahol a művészet és a zene egymást karöltve több mint 30 éve páratlan élményt kínál minden rajongónak. A banda világszerte hídépítő szerepet tölt be, koncertjeik hangulatát nem a látványelemek, hanem a magával ragadó zene, a kiváló művészek, a pozitív energiák és a lelkes közönség határozza meg. A Mandoki Soulmates tagjai között olyan ikonok találhatóak, akik a progresszív rock és a fusion jazz terén alkottak maradandót, összesen 35 Grammy-díjjal büszkélkednek, köztük Leslie Mandoki, Al Di Meola, Mike Stern, Bobby Kimball, Bill Evans, Randy Brecker, Nick Van Eede, Chris Thompson, Cory Henry, Till Brönner, Richard Bona.Leslie Mandoki, a zenekar alapítója és vezetője, mindig is a lázadó progresszív jazz-rock és az örök fiatalság szellemiségének megtestesítője volt, és a legkiválóbb zenészekkel alkotta meg a legjobb dalokat és hangulatot. A koncertjeiken világszerte zsúfolásig telt koncerthelyszínek bizonyítják népszerűségüket.

A közönség örömére egy kivételes koncertfilmet készülnek bemutatni miközben páratlan zenei utazást kínálnak január 27-én szombaton este 22:40 órakor a Super TV2 műsorán , amely lehetőséget ad a magyar rajongóknak, hogy átéljék az ikonikus zenekar örömzenélését, ami évtizedek óta méltón kimagasló helyet foglal el a világ kiemelt zenei színterén.

[2024.01.26.]