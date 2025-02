Új videoklip, dalszöveg - megérkezett Manuel Nosztalgia klipje Manuel nemrégiben megjelentette legújabb dalát, a "Nosztalgia" című számot, amelyhez hivatalos dalszöveg videó is készült. A videó három napja került fel a YouTube-ra, és máris jelentős figyelmet kapott. Manuel 2025. február 15-én lép fel az MVM Dome-ban, amelyre jegyek a https://aaaevents.funcode.hu/events/91869 oldalon vásárolhatók. További információkért és foglalásokért a booking@astromusic.hu e-mail címen lehet érdeklődni. A "Nosztalgia" című dalban Manuel visszatekint a múlt emlékeire, érzelmes és személyes hangvétellel. A dalszöveg és a zene egyaránt magával ragadó, tükrözve az előadó egyedi stílusát és zenei fejlődését. A hivatalos dalszöveg videó segít a rajongóknak mélyebben átélni a dal üzenetét és hangulatát. Ha még nem hallottad a "Nosztalgia" című dalt, érdemes meghallgatni, és ha teheted, ne hagyd ki Manuel közelgő koncertjét az MVM Dome-ban. Manuel: Nosztalgia dalszöveg



[1. verze]

Velem egy nagy adag harag is jár

Nagyon el kellene takarítsál

Tudod, hogy te vagy a prioritás

Te meg én, te meg én szinonimák

Tekerek, repülünk Jamaica

Philadelphia meg Hawaii palm

Te megin' egy kicsikét sokat ittál [Átvezető]

És egy kicsit összemosódik minden

De nem versz engem át, de nem versz engem át

Valami mást súg a testbeszéded

De nem versz engem át (De nem versz engem át) [Refrén]

Én mint egy időutazó

Itt ragadok a múltban, a sebeket tépem

Itt minden olyan furcsa lett, nem is emlékszem

Nem érzek nosztalgiát, nem érzek nosztalgiát-

Amikor elnyúznak az évek

Emlékszem még, hogy jártam erre régen

Azt se tudom, mi fáj már

Azt se tudom, mi fáj-

Nem érzek nosztalgiát, nem érzek nosztalgiát idelent

[2. verze]

Panelekból a blokkról arénák

Ez a flow, valahogy hazavisz már

Amikor egyedül maradok

Nincs már meg a kontroll

Ez hányadik bláz?

Terrori-terrori-terrorista

Gombafelhők, ez para szint már

Ma Houdini vagyok, eltűnt a harisnyád

Ez a Level Up, új érám

Ami volt már köddé vált

Sokadik never-ending love

Megunom, mint minden dalt

Porosodnak a platinák

Lesz még száz, lesznek villák

Nekem AP kell meg egy Panamera

(Mondd, most miért?) [Refrén]

Én mint egy időutazó

Itt ragadok a múltban, a sebeket tépem

Itt minden olyan furcsa lett, nem is emlékszem

Nem érzek nosztalgiát, nem érzek nosztalgiát-

Amikor elnyúznak az évek

Emlékszem még, hogy jártam erre régen

Azt se tudom, mi fáj már

Azt se tudom, mi fáj-

Nem érzek nosztalgiát, nem érzek nosztalgiát idelent

[Outro]

(Ó, baba olyan hideg vagy)

(Ó, baba régen elfajult minden)

(Elfajult minden)

