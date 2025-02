Dumaszínház újdonság - Megérkeztek a 2025-ös év első negyedének új estjei! Milyen a viszony az anyagi jólét és a boldogság között? Mi történik, amikor nem hiszel az ufókban, de aztán... Milyen buktatókat bír ki egy élethosszig tartó barátság? Az idő múlása hogyan hat az otthoni barkácsolási szokásainkra? Új önálló és közös stand-up estek a Dumaszínházban! Január 10-én a nagy sikerű No Para! után második önálló estjével debütált a Corvin Dumaszínházban az első afro magyar humorista, Musimbe Dávid Dennis. Ezt benéztem! című új műsorából ismét sok mindent megtudhatunk – például mi történik, mikor biztosra veszel dolgokat? Mi van, ha azt hiszed, mindent tudsz apádról, aztán egyszer suli után váratlanul hazaérsz? Mikor nem hiszel az ufókban, de aztán... Az est Lovász László műsorvezetésével látható. Január 11-én került bemutatásra a Mixát Dumaklubban – Barátnők életfogytig címmel – Rainer Micsinyei Nóra és Stefanovics Angéla első közös estje. A két kiváló – önálló estjeiben is brillírozó – színésznő, most együtt mesél a barátság buktatóiról. Az est stand-up részekből és jelenetekből építkezik. A januári bemutatók sorát Janklovics Péter második önálló estje, A bér kötelez – Az élet máshogy van zárta. Péter, aki első estjével (Thália lotyója) önmaga számára is magasra tette a lécet új műsorában arra is választ keres, hogy milyen a viszony az anyagi jólét és a boldogság között. Vajon kéz a kézben járnak? Vagy kötetlenebb a kapcsolatuk? Esetleg köszönőviszonyban sincsenek? Kiderül az új estből – talán. Februárban érkezik Felméri Péter KINCUGI című műsora. A humorista a Dumaszínház tagjaként lépett már fel szárazon és vizen, magyarul és angolul, kisebb és nagyobb közönség előtt. Előző estjében saját tapasztalatának szűrőjén át láthattuk például az apaságot. Ezek a történetek folytatódnak február 22-től, de betekintést nyerhetünk az otthoni barkácsolás, ezermesterkedés rejtelmeibe is. Az új anyag a Corvin Dumaszínházban debütál, műsorvezető: Said Dániel. A téli bemutatók sorát az improvizáció nagymestere, a Bolondok hajójának „kapitánya”, Mogács Dániel zárja, aki az Akasztott ember után szintén új önálló esttel rukkol majd elő március 1-én a Corvin Dumaszínház színpadán. Szintén ebben a hónapban, március 21-én látható először a Velem minden rendben! című est, amiben Elek Péter sztorijaira, laikus megfigyeléseire és elméleteire Baranyi Dorka pszichológus és szakképzett sématerapeuta reflektál. Az előadás a Mixát Dumaklubban kapott helyet. Jegyvásárlás [2025.02.13.] Megosztom: