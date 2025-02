Kapcsolódó cikkek • Jelentkezz a 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál diákzsűrijébe! Ne maradj le: meghosszabbították a nevezési határidőt a 17. KAFF-ra! Meghosszabbították a nevezési határidőt a 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválra, így a szervezők 2025. március 2. éjfélig várják a filmkészítők regisztrációit. Magyarország legnagyobb animációs seregszemléje kétévente mutatja be a legfrissebb magyar és európai animációs filmtermést. A fesztivál versenyprogramjába 2023. március 1. után befejezett hazai és európai animációs munkákkal lehet nevezni, hat kategóriában, téma megkötés nélkül. A filmek regisztrációja ingyenes. 2025-ben rendhagyó módon egy hónappal korábban, május 27. és június 1. között rendezik meg a hatnaposra bővült 17. KAFF-ot. A fesztivál versenyprogramjába 2023. március 1. után befejezett hazai és európai animációs munkákkal lehet nevezni, téma megkötés nélkül. A filmalkotásnak kockáról-kockára, valamilyen animációs technikával kell készülnie. Fontos, hogy az animáció aránya több mint 50% legyen a filmalkotásban. A magyar versenyre azok a munkák nevezhetők, melyek Magyarországon készültek, vagy rendezőjük magyar. Az európai versenyre nevezett filmalkotásoknak legalább 50%-ban európai tulajdonban kell lenniük. A magyar alkotások versenyére hat kategóriában - egész estés film, tv-speciál, rövidfilm, televíziós sorozat, alkalmazott animáció (reklám, szignál, előzetes, főcím, videóklip) és diákfilm – várják az alkotásokat, míg az európai filmek kategóriában egész estés filmek, tv-speciálok és televíziós sorozatok versenyeznek majd. A filmek regisztrációja ingyenes, egy alkotó több filmet is nevezhet. A meghosszabbított nevezési határidő: 2025. március 2. Nevezni a fesztivál weboldalán lehet, ahol a teljes nevezési kiírás is olvasható: www.kaff.hu. A 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjának előzsűrizése 2025 márciusában várható. A 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál ideje alatt a teljes programot ingyenes vetítések keretében láthatják majd a nézők. Az első animációs szemlét 1985-ben szervezték meg Kecskeméten. A szemléből 1993-ban fesztivál lett, amely már nemcsak a legfrissebb hazai alkotások bemutatására korlátozódott, hanem egyre több, külföldi filmeket is bemutató programmal bővült, 1996-tól pedig külön versenyprogramban indulnak a legfrissebb európai animációs játékfilmek. A KAFF célja, hogy a legszélesebb körben merítsen az elmúlt két évben készült hazai és nemzetközi animációsfilm-termésből. A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív-válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik majd a programot. [2025.02.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenei együttműködés/zeneszerző zenész [2025.02.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu