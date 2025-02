izgalmas látvánnyal készül A 3 testőr Rákay Tamás díszlettervező és Kovács Yvette Alida jelmeztervező felel A testőr látványvilágáért a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A tervezők és az új Dóm téri nagyprodukció rendezője, Szente Vajk a mai nézők elvárásait szem előtt tartó, de korabeli világot álmodnak hazánk legnagyobb színpadára. Megtartották A 3 testőr koncepcióismertetését. A Szegedi Szabadtéri Játékok vezetősége a Reök-palotában találkozott a készülő produkció látványát meghatározó vezető alkotókkal: Szente Vajk rendezővel, Kovács Yvette Alida jelmez- és Rákay Tamás díszlettervezővel. Az előadás rendezője szerint egy Dumas regényéhez hasonló kultúrtörténeti óriás színpadi adaptációjakor az alkotóknak feltétlenül tekintetbe kell venniük a közönség elvárásait. A 3 testőr cím hallatán minden leendő nézőnek eszébe ötlik a 17. századi Franciaország képe, az izgalmas harcjelenetek, egymásnak feszülő kardpengék látványa, amelytől, meggyőződése szerint, tévedés volna megfosztani a Dóm tér közönségét. Szente Vajk elárulta, a megidézett kor és a regényvilág lelkes rajongójaként örömmel tesz eleget az effajta nézői várakozásoknak; azonban hangsúlyozta, a múltidézés nem mehet a színpadi korszerűség, az izgalom rovására. Ahogyan a főszereplő testőröket is erejük teljében, az 1600-as évek szuperhőseiként ábrázolja majd a musical, a produkció hangulata, vizualitása is 2025 filterén átszűrve jeleníti meg az eredeti korszak esztétikáját. E célkitűzés érdekében a Rákay Tamás által megalkotott színpadi tér a Szabadtérin megvalósítható, modern technikai megoldásokkal kelti életre a történet idejét. A nagyszabású díszlet is a cselekmény még mozgalmasabbá tételét szolgálja majd, számos, kisebb és nagyobb léptékű helyszín váltakozó megidézésével határozottan filmszerűvé teszi majd a musicalt, fokozva a kalandok diktálta pergő ritmust. A valósághűségre törekvő díszletterv középpontjában minden jelenetben egy erős jelképiségű, meghatározó díszletelem áll majd, amely különféle funkciókat ellátva járul hozzá az egységes narratíva megszületéséhez. Kovács Yvette Alida jelmezei szintén, ahogyan a rendező fogalmazott, napjaink szókincsével próbálnak majd korhűt állítani. Az elismert tervező hangsúlyt fektet a megidézett század divattörténetben is számontartott, jellegzetes elemeinek alkalmazására. Teszi azonban mindezt olyan formában, hogy az a Dóm tér óriási léptékével számolva is érvényesülhessen, másrészt, hogy a szereplők öltözéke a mai szemlélő számára is esztétikusan, könnyen érthető formában jellemezze majd viselőjét. Az emblematikus főszereplők mellett színre lépő rengeteg táncos és statiszta jelmezei így egy, a 17. század viseletkultúráján alapuló, pörgős és mai divatbemutató hangulatát kölcsönzik majd a színpadi látványnak. Korhűség, modern megvalósításban – jellemezte összegezve A 3 testőr képi világát Barnák László főigazgató. E tényezők közös alkalmazásával a készülő előadás látványvilágában is garantáltan tartogat majd különlegességeket minden nézője számára. A megismert főszerepekben Ember Márkkal, Koltai-Nagy Balázzsal, Brasch Bencével, Feke Pállal augusztus 8., 9., 10., 15. és 16. estéjén várja közönségét A 3 testőr, a Szegedi Szabadtéri Játékok legújabb, önálló szuperprodukciója. Jegyvásárlás Szegedi Szabadtéri

