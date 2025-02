A megvalósult álom… Új live video a Phoenix RT-től: Csended maradok Friss live klipet mutatott be a felvidéki Phoenix RT. Az év elején megjelent Amit itt hagyunk című új nagylemezről az albumot nyitó Csended maradok dalhoz készített kisfilmmel jelentkeztek, amelynek felvételei a január 24-ei Barba Negrás - Z.enemi-vel közös - dupla lemezbemutatón készültek, a videó a Syndrome Production munkája. Puss Tamás (basszusgitár, ének) visszatekintése:

“Nagyon vártuk ezt a koncertet, mert a Barba Negrában eddig még csak vendégzenekarként léptünk fel, így ez volt az első alkalom, hogy úgymond önállóan is “kipróbáltuk” magunkat. Már előzetesen is szépen fogytak a jegyek, a buli napján pedig kiderült, hogy minden álmunkat felülmúlta az érdeklődés, mert - ahogy a klipben is látszik - rengetegen jöttek el. Már a kapunyitás utáni közönségtalálkozó is hihetetlen volt, közel egy órán keresztül dedikáltunk, fotózkodtunk, beszélgettünk a rajongókkal. Nagyon készültünk látvánnyal, próbáltunk egy különösen erős színpadképet összerakni - ez a győri Dreampower Kft. segítségével sikerült is, ők biztosították a vizuált, a ledfalakat, fényeket. A felvételekhez pedig a Syndrome Production csapatát kértük fel ismét - akikkel már együtt dolgoztunk a ‘Talán igaz’ és a ‘Szemekbe fényt’ videóknál is -, ennek a gyümölcse látható a most megjelent klipben. Szerintem tökéletesen sikerült visszaadni a koncert hangulatát.” A csapat a folytatást sem bízza a véletlenre, február 22-től kezdve további hét helyszínen lehet velük találkozni.



02.22. Alsószeli

03.21. Komárom

03.28. Szeged

04.05. Szombathely

04.11. Kecskemét

04.25. Kaposvár

04.26. Székesfehérvár “A Z.enemis srácokkal valamikor tavaly szeptember-október környékén kezdtünk el beszélgetni egy közös buliról, akkor jött az ötlet a Barba Negrára, és annyira egy hullámhosszon volt a két zenekar ennek leszervezése közben, hogy kitaláltuk, hogy jó lenne ezt a dupla lemezbemutatót vidéki városokba is elvinni. Így alakult ki ez a további hét dátum és helyszín.” Február 17-én, hétfőn a Petőfi Rádió Hajrá magyarok című műsorában hallható élőben a Phoenix RT., a 22-ei alsószelis bulira pedig megint forgatást szerveznek - előzetes tervek szerint a Van kiért dalukhoz készítenének egy következő videót. Az Amit itt hagyunk új album a modern rock / metal csapat ötödik sorlemeze - a CD a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de akár a kiadói shopból is rendelhető. H-Music Hungary Fotó: Wildung Photo [2025.02.15.] Megosztom: