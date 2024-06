Vasvitéz: Megjelent Rudán Joe új nagylemeze Vasvitéz címmel megjelent a hazai rock / metal színtér egyik legkiválóbb hangú, és legsokoldalúbb énekesének negyedik stúdióalbuma. A 14+4 tételes CD-n - a hagyományokhoz hűen - ismét népes szerzőgárda sorakozott fel Rudán Joe mellé, a dalok feljátszásánál pedig ezúttal két és fél tucat zenészbarát és kolléga ragadott hangszert a kézbe. Egy elképesztően színes, pozitív, hagyománytisztelő, mégis modern felfogású nagylemez született. "Megmondom őszintén, nem is akartam most lemezt csinálni. Nagyon jól elvoltam a korábbi albumaim és életművem ‘árnyékában’. Egyáltalán nem éreztem annak szükségét, hogy nekiálljak új szerzeményekkel bíbelődni, de aztán, amikor másfél éve kaptam néhány dalt, akkor olyan szerzők jöttek képbe, akikkel nem dolgoztam korábban - megkerestek, hogy írnának nekem néhány dalt. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy például egy Fitos Viktor / Valla Attila duó velem szeretne dolgozni! Most valahogy még a megszokottnál is több ilyen jelentkezés volt, aminek eredménye az lett, hogy sokkal több szám született, mint ami végül a lemezre került. Ugye egy-egy ilyen dallal nekünk még bőven van munkánk, azt teljesen rám kell szabni úgymond, de most szabályosan tobzódtunk a lehetőségekben.... Egy nagyon kiforrott, zömében a tradicionális hard rockra koncentráló anyag született most meg, és az volt a vezérelvem, hogy pozitív kicsengésű dalok legyenek javarészt az albumon. És azt tudtam, hogy a bónuszoknak rajta kell lenniük - igaz, ezek közül három korábban már megjelent más lemezeken, de szerettem volna, ha Rudán Joe korongokon is elérhetőek a közönségem számára.”



A megjelenést követően a Fitos Viktor / Valla Attila jegyezte címadó dalhoz készített - a siklósi várban forgatott - videoklip is bemutatásra került. A kisfilm Jónás Miklós munkája. A Vasvitéz album egy 24 oldalas - exkluzív interjúkat (Rudán Joe, Dying Wish, Fábián Zoltán, Magma Rise, Transylvanium), két posztert, és egy lemezajánlót tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A kiadvány mellé - ajándék korongként - a Transylvanium második nagylemeze is bekerült. A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és Rudán Joe koncertjein. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető további RJ termékek mellett. Dallista:

Enyém az egész világ

Térj vissza, vándor!

Turné

Vasvitéz

Három nő

Leszek szél

Én, a gép

Az élet szép

Lesz-e rá idő?

Utolsó megálló

Megyünk tovább

Támaszd fel a szívemet!

Holnap

Milyen voltál?

Farkas (bónusz)

Az utolsó szó jogán (bónusz)

Heavy Medál (bónusz)

Helló emberek! (bónusz) A felvételek az FHT78 Hangstúdióban és az EUROVOX Stúdióban készültek.

Zenei rendező: Friskó „Fidó” Péter Közreműködők:

Ángyán Tamás - gitár, basszusgitár, dobok

Bognár Roman - gitár

Fitos Viktor - billentyűs hangszerek

Friskó „Fidó” Péter - gitár, basszusgitár, vokál

Gyenes Máté - billentyűs hangszerek, gitár

Gyenes „Süni” Attila - basszusgitár

Ispán András - basszusgitár

Kőszegi Sámuel - beatbox

Luka Jelisavchic - dobok

Makovics Dénes - szaxofon

Matláry Miklós - billentyűs hangszerek

Nagy Dávid - gitár

Sasha Frisch - gitár

Szentgyörgyváry Balázs - gitár, billentyűs hangszerek, vokál

Szijártó Zsolt - gitár

Tóth „Csüli” Zoltán - dobok

Tóth László - gitár

Vámos Zsolt - gitár, basszusgitár, dobok, billentyűs hangszerek

Beke Márk - billentyűs hangszerek

Kovács Attila - gitár

Kőrös Tamás - basszusgitár

Pálfi Tamás - gitár

Talabér Gábor - dobok

Cserfalvi Zoltán - gitár

Donászy Tibor - dobok

Gamsz Árpád - gitár

Kékesi László - basszusgitár

Nusser Ernő - gitár

Zeffer András - billentyűs hangszerek H-Music Hungary [2024.06.26.] Megosztom: