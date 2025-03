Új összművészeti kulturális központ született a Margit-negyedben Új kulturális és közösségi tér jött létre Budapest egyik legizgalmasabb városrészében. A DUGATTYÚS a Margit-negyed legújabb művészeti központja, összművészeti térként egyesíti a kortárs képzőművészet - a fotóművészet, a szobrászat, a festészet -, a zene és a színház világát. Áprilisig Generál Kristóf első önálló fotókiállítása látható a kiállítótérben. A DUGATTYÚS célja, hogy a művészek, alkotók és a közönség számára inspiráló és interaktív találkozási pontot hozzon létre. Az új kulturális központ analóg fotólaborral, coworking térrel, vágóstúdióval, kiállítótérrel és fotóstúdióval is rendelkezik és épül egy hangstúdió is, így komplex módon támogatja a művészeti és kreatív folyamatokat. A kiállítótér egy kávézóval, bisztróval és bárral egészül ki, hogy segítse a közösségi életet. “Régóta szemezgettünk a Díjbeszedő korábbi ügyfélszolgálati helyiségével, de nagyon nagy kihívás és hosszú idő volt, mire olyan koncepciót tudtunk kialakítani, amely a Margit-negyed struktúrájába is jól illeszkedik. A DUGATTYÚS összművészeti koncepcióját fenntarthatónak gondoljuk, és a személyes küldetésünknek is megfelel, azaz tökéletesen azonosulni tudunk vele.” - mondta Pálffy András, a Dugattyús ügyvezetője. A DUGATTYÚS programkínálata a tehetségtámogatásra és közösségépítésre koncentrál, zenei eseményeket, kiállításokat, workshopokat és interdiszciplináris programokat szerveznek. A múlt hétvégi megnyitó is ezt a sokszínűséget mutatja: az ismertebb produkciók (pl. Margaret Island, Blahalouisiana, Aurevoir.) mellett több friss előadó (pl. Szlimmy, Avenar, Sick Steez) is bemutatkozott, de találkozhattunk színészekkel is a lemezjátszók mögött, és még a 2000-es évekre koncentráló, különleges second-hand ruhavásáron is szemezgethettünk a legjobb darabok közül. A kultúrközpont tehát külön figyelmet fordít az együttműködésekre, minél több független alkotónak és kulturális kezdeményezésnek biztosítva ezzel teret. A vendégeket hétköznap reggel 8 órától, hétvégén délelőtt 10 órától várják, és a következő hetekben több különleges eseménnyel is készülnek. Március 20-tól április 3-ig Generál Kristóf Out$ide című fotókiállítását tekinthetjük meg, kéthetente szerdán pedig egy közösségépítésre fókuszáló programnak adnak otthont, ez az After Work Fieszta. Elindult a Dugattyús Talks, egy kerekasztal-beszélgetés sorozat, amely fontos és aktuális témákat jár körbe. Minden hónap utolsó vasárnapján VIVA Filmklubbal várják az érdeklődőket. A DUGATTYÚS a nevét az 1937-ben épült luxusbérházról kapta, melyet a kör alakú üvegliftjei miatt csak Dugattyús-házként emlegetnek. A Bauhaus szellemiségére építve a Dugattyús nemcsak művészeti alkotásoknak, hanem új gondolatoknak és élményeknek is otthont ad. A DUGATTYÚS alapítói mindannyian kultúraszervezők:

Miki357 - rendező

Pálffy András - fényképész

Rimóczi Imre - építész [2025.03.23.] Megosztom: