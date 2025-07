Nézd meg, hogyan szól vissza a rendszernek a "Szar az élet" klip - nem véletlenül beszélnek sokan erről! A magyar YouTube trending listáján tarol Mehringer Marcell, BALKAN VIP és sosehol közös dala, a „Szar az élet”, amely már premierje óta több mint 469 ezer megtekintést ért el. A 2025. július 4-én debütált videó nemcsak a nézők számát, de a közbeszédet is uralja. A dalszöveg – Mehringer Marcell, Krokovay Ábel és Lovas Márton tollából – kendőzetlenül beszél a húszas éveikben járó generáció pénzügyi nehézségeiről, kilátástalanságáról és a társadalmi-politikai feszültségekről. A produceri munkát sosehol végezte, a masteringet Somody Áron, a klipet Krokovay Ábel és Megyeri Dániel forgatta, a rendezésben Balkan VIP és Mehringer is közreműködött. A stylingot Nagy Viktória és asszisztense, Tráger Zénó készítette, a vibe manager Halász Emese volt, a werkfotókat Incze Kristóf jegyzi, a címgrafikát Domokos Balázs tervezte. A refrén – „szar az élet, nincsen pénzed, tönkrebasznak, ezek a húszas évek” – egyszerű, de ütős, és pontosan visszaadja a fiatalok mindennapi küzdelmeit. A klipben és a dalszövegben visszatérő motívum a hatalommal való szembenállás, a generációs szakadék, a média és a politika iránti szkepticizmus.



Nem akar megfelelni, inkább tükröt tart a fiatalok elé, akik a mindennapok nehézségeivel küzdenek. A középső ujjat mutató gesztusok, ironikus szólamok és a társadalmi üzenet miatt a szám gyorsan a közbeszéd tárgyává vált. A klip vizuálisan is erős, egyszerre nyers és őszinte, pontosan illeszkedik a dal mondanivalójához. A produkció mögött profi csapat áll, a közösségi médiában is aktívak, koncertszervezéshez pedig közvetlen kontaktot is megadtak. A „Szar az élet” nem csupán egy újabb sláger, hanem egy generáció hangja, amely nem fél kimondani, amit sokan gondolnak. [2025.07.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Doboktatáss a Drumkiller Dobcentrumban szolgáltatás » oktatás [2025.07.07.]

hitel ajánlat hangszer [2025.06.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu