Zséda új dala, a „Gyémánt ragyogás” a pillanat fényét és múlandóságát ünnepli
Zséda legújabb felvétele a koncertek varázslatos extázsát és az élet tünékeny szépségét idézi meg - elegáns, filmes hangzásban, ahogy csak ő tudja.
Március 12-én megjelent Zséda legújabb klipes dala, a Gyémánt ragyogás, amely a Kaleidoszkóp album soron következő kiemelt felvételeként kerül a közönség elé. A dal az albumverzióhoz képest zeneileg megújult hangszereléssel, friss hangzással érkezik a rádiókba és a digitális platformokra.
A Gyémánt ragyogás-ban Zséda a koncertek legragyogóbb, különleges pillanatait idézi meg: azt a katarzist és extázist, amely a színpadon és a nézőtéren egyszerre születik meg. A dal a ragyogás pillanatáról szól – de arról az útról is, amely odáig vezet. A csendes építkezésről, a feszültségről és az érzelmi ívről, amely végül egy felszabadult pillanatban találkozik a közönséggel.
„A Gyémánt ragyogás nekem arról szól, hogy az élet tele van olyan pillanatokkal, amikben egyszerre van jelen a csoda és az elmúlás. Egy koncert, egy szerelem, egy siker – ott és akkor mindent betölt. Aztán eltűnik, mint egy villanás. De talán épp ezért olyan értékes. Mert tudjuk, hogy nem marad örökre” - mondta új daláról Zséda.
Zeneileg a Gyémánt ragyogás nagyívű, elegáns kompozíció, amelynek hangzásvilága kifejezetten filmes atmoszférát idéz. A hangszerelés és a vokális ívek szinte színpadi jelenetekben gondolkodnak, és azt az intenzív koncertélményt hozzák közel, amikor az előadó és a közönség energiája egyetlen közös ragyogássá áll össze.
„Ha Bond-dalt kellene írnom, biztosan valami hasonló irányba indulnék” – mondta a dalról Zséda, utalva a kompozíció elegáns, filmszerű hangulatára.
A Gyémánt ragyogás szerzői Dobrády Ákos, Moldvai Márk, Valla Attila és Zsédenyi Adrienn.
A dalhoz készült videóklipet Csepeli Eszter rendezte, akivel Zséda már több alkalommal is dolgozott együtt. A klip különleges atmoszféráját nagyrészt a januári Vígszínházban adott koncert felvételei adják: a képsorok a színpadon és a nézőtéren megszülető közös energiát, a koncertélmény katarzisát idézik meg, amely a dal központi gondolatát is inspirálta.
[2026.03.17.]
