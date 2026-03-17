Zséda új dala, a „Gyémánt ragyogás” a pillanat fényét és múlandóságát ünnepli

Zséda legújabb felvétele a koncertek varázslatos extázsát és az élet tünékeny szépségét idézi meg - elegáns, filmes hangzásban, ahogy csak ő tudja.

Március 12-én megjelent Zséda legújabb klipes dala, a Gyémánt ragyogás, amely a Kaleidoszkóp album soron következő kiemelt felvételeként kerül a közönség elé. A dal az albumverzióhoz képest zeneileg megújult hangszereléssel, friss hangzással érkezik a rádiókba és a digitális platformokra.

Gyémánt ragyogás-ban Zséda a koncertek legragyogóbb, különleges pillanatait idézi meg: azt a katarzist és extázist, amely a színpadon és a nézőtéren egyszerre születik meg. A dal a ragyogás pillanatáról szól – de arról az útról is, amely odáig vezet. A csendes építkezésről, a feszültségről és az érzelmi ívről, amely végül egy felszabadult pillanatban találkozik a közönséggel.

„A Gyémánt ragyogás nekem arról szól, hogy az élet tele van olyan pillanatokkal, amikben egyszerre van jelen a csoda és az elmúlás. Egy koncert, egy szerelem, egy siker – ott és akkor mindent betölt. Aztán eltűnik, mint egy villanás. De talán épp ezért olyan értékes. Mert tudjuk, hogy nem marad örökre” - mondta új daláról Zséda.

Zeneileg a Gyémánt ragyogás nagyívű, elegáns kompozíció, amelynek hangzásvilága kifejezetten filmes atmoszférát idéz. A hangszerelés és a vokális ívek szinte színpadi jelenetekben gondolkodnak, és azt az intenzív koncertélményt hozzák közel, amikor az előadó és a közönség energiája egyetlen közös ragyogássá áll össze.

Ha Bond-dalt kellene írnom, biztosan valami hasonló irányba indulnék” – mondta a dalról Zséda, utalva a kompozíció elegáns, filmszerű hangulatára.

Gyémánt ragyogás szerzői Dobrády Ákos, Moldvai Márk, Valla Attila és Zsédenyi Adrienn.

A dalhoz készült videóklipet Csepeli Eszter rendezte, akivel Zséda már több alkalommal is dolgozott együtt. A klip különleges atmoszféráját nagyrészt a januári Vígszínházban adott koncert felvételei adják: a képsorok a színpadon és a nézőtéren megszülető közös energiát, a koncertélmény katarzisát idézik meg, amely a dal központi gondolatát is inspirálta.

[2026.03.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
