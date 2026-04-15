2026. április 16. | csütörtök | Csongor nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
Wonderground

Andy és bandája amerikája - Andy Timmons koncerten jártunk

2026.03.27-én Andy Timmons látogatott el hozzánk tavalyi villámlátogatását követően az Off Kultur színpadára.

Zseniális, hibátlan estének lehettünk részesei, ilyen egy este, ahol profi zenészek öröm zenélnek, a közönség pedig minden pillanatban együtt rezdül velük.

Az estét egy fiatal gitár tehetség Frano Livingston indította.

Még csak huszonegyéves a srác, de játszik  három hangszeren (hegedű, zongora, gitár), három éves kora óta zenél, ezen az estén gitár játékát csillogtatta meg nekünk.

Rendkívül érdekesen, több rétegűen használja a hangszert , nem csak húrokat penget rajta, hanem ütőhangszerként is funkcionál nála párhuzamosan, és elképesztő gyorsasággal játszik a húrokon. Valóban zseni a srác, és elképesztő szerény mindemellett. Biztosan sokat hallunk még róla a következő évtizedekben.

Egy kis szünet következett, és máris érkezett Andy Timmons és zenekara.

Andy Timmons amerikai gitárost nem hiszem, hogy be kell mutatni a stílus kedvelőinek. A szakma egyik legprofibb gitárosa, ex zenekarai között többek között a Danger Danger, Taylor Bay Band, Pawn Kings szerepelnek a teljesség igénye nélkül. Szólóban is több, mint húsz esztendeje van már a zenei pályán.

A műsor elképesztő precizitással volt felépítve,  a hangzás is tökéletes volt.

A setlist első negyedében a 2015-ben megjelent szóló albumáról hozott nekünk négy dalt, majd ugrottunk tíz évet az időben, és a 2025-ben megjelent friss albumáról játszott néhány tételt.

Ezt követően megint 2015-be repültünk vissza, egy másik albumára, és ez így ment egész este.

A dalok között vastapssal jutalmaztuk a mestereket, egy Beatles feldolgozást is eljátszott nekünk a csapat. Minden alkalommal meghatódott Andy és csapata a közönség reakciójától, és a tapsvihartól, amivel jutalmaztuk őket.

Az este utolsó negyedében még egy Queen Bohemian Rhapsody átdolgozás is belefért, ügyesen becsempészve a saját dalok közé.

A refrént a közönség énekelte, miközben Andy a húrokon játszotta az ismert nóta dallamait.

Hidegrázós élmény volt, ahogy a közönséggel szimbiózisban zenélt Andy és zenekara.

Ráadásként pedig a giga sláger „Cry for you” mellett még egy Jimi Hendrix feldolgozás is belefért.

Andy koncert után kijött hozzánk, elképesztően kedves, barátságos és szerény, vagyis EMBERI. Dedikálás, szelfi, beszélgetés pár mondat erejéig, mindenre vevő volt igény szerint.

Csodás, felejthetetlen este volt.

Köszönjük a szervezést a Wonderground csapatának!

Balázs Adrienn

Setlist
1. Super 70s
2. Pink Champagne Sparkle
3. Beautiful, Strange
4. A Night to Remember
5. Elegy for Jeff
6. Recovery
7. Love > Hate
8. Where Did You Go?
9 . Deliver Us
10. Helipad
11. The Praver / The Answer
12. Take Me With You
13. On Your Way Sweet Sou
14. Groove or Die
15. Electric Gypsy
16. Strawberry Fields Forever (The Beatles cover)
17. Cry for You
Encore:
18. Little Wing (The Jimi Hendrix Experience cover) (with bit of " Jean-Pierre")

[2026.04.15.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

