Andy és bandája amerikája - Andy Timmons koncerten jártunk

2026.03.27-én Andy Timmons látogatott el hozzánk tavalyi villámlátogatását követően az Off Kultur színpadára.

Zseniális, hibátlan estének lehettünk részesei, ilyen egy este, ahol profi zenészek öröm zenélnek, a közönség pedig minden pillanatban együtt rezdül velük.

Az estét egy fiatal gitár tehetség Frano Livingston indította.

Még csak huszonegyéves a srác, de játszik három hangszeren (hegedű, zongora, gitár), három éves kora óta zenél, ezen az estén gitár játékát csillogtatta meg nekünk.

Rendkívül érdekesen, több rétegűen használja a hangszert , nem csak húrokat penget rajta, hanem ütőhangszerként is funkcionál nála párhuzamosan, és elképesztő gyorsasággal játszik a húrokon. Valóban zseni a srác, és elképesztő szerény mindemellett. Biztosan sokat hallunk még róla a következő évtizedekben.

Egy kis szünet következett, és máris érkezett Andy Timmons és zenekara.

Andy Timmons amerikai gitárost nem hiszem, hogy be kell mutatni a stílus kedvelőinek. A szakma egyik legprofibb gitárosa, ex zenekarai között többek között a Danger Danger, Taylor Bay Band, Pawn Kings szerepelnek a teljesség igénye nélkül. Szólóban is több, mint húsz esztendeje van már a zenei pályán.

A műsor elképesztő precizitással volt felépítve, a hangzás is tökéletes volt.

A setlist első negyedében a 2015-ben megjelent szóló albumáról hozott nekünk négy dalt, majd ugrottunk tíz évet az időben, és a 2025-ben megjelent friss albumáról játszott néhány tételt.

Ezt követően megint 2015-be repültünk vissza, egy másik albumára, és ez így ment egész este.

A dalok között vastapssal jutalmaztuk a mestereket, egy Beatles feldolgozást is eljátszott nekünk a csapat. Minden alkalommal meghatódott Andy és csapata a közönség reakciójától, és a tapsvihartól, amivel jutalmaztuk őket.

Az este utolsó negyedében még egy Queen Bohemian Rhapsody átdolgozás is belefért, ügyesen becsempészve a saját dalok közé.

A refrént a közönség énekelte, miközben Andy a húrokon játszotta az ismert nóta dallamait.

Hidegrázós élmény volt, ahogy a közönséggel szimbiózisban zenélt Andy és zenekara.

Ráadásként pedig a giga sláger „Cry for you” mellett még egy Jimi Hendrix feldolgozás is belefért.

Andy koncert után kijött hozzánk, elképesztően kedves, barátságos és szerény, vagyis EMBERI. Dedikálás, szelfi, beszélgetés pár mondat erejéig, mindenre vevő volt igény szerint.

Csodás, felejthetetlen este volt.

Köszönjük a szervezést a Wonderground csapatának!

Balázs Adrienn

Setlist

1. Super 70s

2. Pink Champagne Sparkle

3. Beautiful, Strange

4. A Night to Remember

5. Elegy for Jeff

6. Recovery

7. Love > Hate

8. Where Did You Go?

9 . Deliver Us

10. Helipad

11. The Praver / The Answer

12. Take Me With You

13. On Your Way Sweet Sou

14. Groove or Die

15. Electric Gypsy

16. Strawberry Fields Forever (The Beatles cover)

17. Cry for You

Encore:

18. Little Wing (The Jimi Hendrix Experience cover) (with bit of " Jean-Pierre")

[2026.04.15.]