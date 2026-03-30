2026. március 30. | hétfő | Zalán nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
Erkel Színház

Minden várakozást felülmúlt: Ember Márk megcsinálta

Óriásit dobbant a rekord az Erkel Színházban. Ember Márk, a színház művésze már huszonöt órányi olvasás-maratonnal megdöntötte volna a korábbi magyar csúcsot, azonban itt nem állt meg. Összesen 27 órán át olvasott színdarab szövegkönyveket az Erkel lelkes közönsége előtt. 

Huszonöt órán keresztül, 1380 percnyi tiszta olvasási idővel Ember Márk, az Erkel Színház művésze túlszárnyalta a leghosszabb, folyamatos színdarab/próza/vers felolvasás magyar rekordját. Az Erkel Színházban, a kitartó közönség előtt zajló „dobbanarekord” olvasómaraton március 27-én 16 órakor kezdődött a Meseautó című musical szövegkönyvével. Ezt követően, összesen 13 és fél szövegkönyv felolvasása után, március 28-án 17 órakor elérkezett a korábbi rekord megdöntése. 
 
Ezután Márk visszaült, hogy az utolsó darabot, a Macskafogó musical szövegkönyvet még végigolvassa. De itt nem állt meg. Végül 27 órányi olvasás után, szombat este 7-kor fejezte be a maratont, ezzel két órát ráhúzva az eredeti tervre. „Az volt a vágyam, hogy ha eljutok a 25 óráig, akkor azután este 7-kor fejezzem be, pont úgy, mintha kezdődne a színházi előadás” – mondta Márk, amikor elköszönt a közönségtől.

Erkel Színház
Fotó: Erkel Színház - Kasznet Nikolett

[2026.03.30.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

