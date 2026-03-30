Minden várakozást felülmúlt: Ember Márk megcsinálta

Óriásit dobbant a rekord az Erkel Színházban. Ember Márk, a színház művésze már huszonöt órányi olvasás-maratonnal megdöntötte volna a korábbi magyar csúcsot, azonban itt nem állt meg. Összesen 27 órán át olvasott színdarab szövegkönyveket az Erkel lelkes közönsége előtt.

Huszonöt órán keresztül, 1380 percnyi tiszta olvasási idővel Ember Márk, az Erkel Színház művésze túlszárnyalta a leghosszabb, folyamatos színdarab/próza/vers felolvasás magyar rekordját. Az Erkel Színházban, a kitartó közönség előtt zajló „dobbanarekord” olvasómaraton március 27-én 16 órakor kezdődött a Meseautó című musical szövegkönyvével. Ezt követően, összesen 13 és fél szövegkönyv felolvasása után, március 28-án 17 órakor elérkezett a korábbi rekord megdöntése.



Ezután Márk visszaült, hogy az utolsó darabot, a Macskafogó musical szövegkönyvet még végigolvassa. De itt nem állt meg. Végül 27 órányi olvasás után, szombat este 7-kor fejezte be a maratont, ezzel két órát ráhúzva az eredeti tervre. „Az volt a vágyam, hogy ha eljutok a 25 óráig, akkor azután este 7-kor fejezzem be, pont úgy, mintha kezdődne a színházi előadás” – mondta Márk, amikor elköszönt a közönségtől.



Fotó: Erkel Színház - Kasznet Nikolett

[2026.03.30.]