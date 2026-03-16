Electric Guitarlands: a Manowar, a UFO és a Dio gitárosa közös turnén érkezik Budapestre

2026-ban is útra kel Michael Angelo Batio saját gitárhős-turnéja, az Electric Guitarlands. A Manowar tagjaként is bizonyító, duplanyakú gitárjairól híres amerikai shredder-mester idén a UFO-ból ismert Vinnie Moore és a Dio-ban bizonyított Rowan Robertson, valamint Johnny Nasty Boots társaságában érkezik Budapestre április 17-én.

Az Electric Guitarlands turnék minden évben különleges élményt ígérnek, amelyek teljes egészében az élő zenének és a kiemelkedő hangszeres technikának lesznek szentelve. A rendezvénysorozat a rockgitár-rajongók számára az év egyik fontos eseményének ígérkezik. Nem csupán koncertről van szó, hanem a gitár történetének ünnepéről: minden előadó saját legismertebb darabjaival lép színpadra, majd az est végén egy lélegzetelállító közös „jam sessionben” egyesülnek.

Kik lesznek az idei főszereplők? Michael Angelo Batio-t már nem kell bemutatni a gitáros közösségnek: az extrém virtuozitás egyik ikonja, aki legendás gyorsaságáról és a híres két nyakú gitár használatáról ismert, 2022 óta a Manowarban is bizonyít. A chicagói gitárvirtuózt a Guitar One magazin egykor „a világ leggyorsabb shred gitárosának” nevezte, aki saját fejlesztésű Over-Under gitár-játéktechnikájáról is híres.

Vinnie Moore szintén ismert már hazánkban, szóló fellépéseinek köszönhetően. Korai szólólemezei a Shrapnel Records kiadónál jelentek meg, emellett ő a UFO szólógitárosa. Vinnie meghatározó szerepet játszott a shred és a neoklasszikus gitárstílus kialakulásában, kristálytiszta technikáját dallamérzékenységgel ötvözi.

Rowan Robertson az a tehetség, akit mindössze 17 éves korában választott ki Ronnie James Dio a Lock Up The Wolves albumhoz, friss hangzást hozva a zenekar klasszikus világába. Johnny Nasty Boots pedig az új rockszíntér Mexikóból érkező képviselője, aki blues-os és pszichedelikus hatásokat ötvöz modern, karcos megszólalással.

A szólistákat egy profi kísérőzenekar támogatja: Titta Tani énekes, Francesco Caporaletti basszusgitáros és Roberto Pirami dobos. Az est a fellépő művészek ismert dalaival épül fel, majd közös színpadi pillanatokban csúcsosodik ki, amelyek intenzív, nagy erejű zenei élményt ígérnek.

a Livesounds bemutatja
2026. április 17., péntek 19 óra
Budapest, Analog Music Hall
Electric Guitarlands - Vinnie Moore, Michael Angelo Batio, Rowan Robertson
Belépő: 12.990 Ft
Jegyek kaphatók az Eventim hálózatában és a www.tixa.hu oldalon.

[2026.03.16.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
