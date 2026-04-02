Csinszka új dala a belső békéről szól

Csinszka új dala, a Velem Ég a belső békéről és az önhibáztatásból való kilépésről szól

Csinszka 2026-ban sem hagyja magára csaját maga által felépített belső univerzumát: megjelent idei első dala, a „Velem Ég”, valamint a hozzá tartozó inspiráló videóklip, amely szervesen kapcsolódik a tavaly bemutatott, a rajongók által is ünnepelt ’TRANSFORMANIA’ világához - ahhoz a fiktív, mégis valós térhez, ahol a belső békét mi magunk hozzuk létre.

A „Velem Ég” – a korábbi közönségkedvenc „Airday”-hez hasonlóan – felszabadító hatású: önbizalmat épít és finoman, mégis határozottan ösztönöz a változásra. A „Velem Ég” egy szoros alkotói együttműködés eredménye: Csinszka a produceri munkába Béres Józsefet is bevonta, míg állandó alkotótársával, Fodor Szabolccsal (Szabikeyz) közösen formálták véglegesre a zenei világot. Hangzásában különleges elegyet alkot a népi spiritualitás és az örömzene könnyedsége, egyszerre gyógyítva és mozgásba hozva hallgatóját. Igazi különlegesség, hogy az Ördög útja moldvai csángó néptánc dobjainak ritmikáját vette alapul. További zenei inspirációként pedig egy kultikus underground rapcsapat is megjelenik, ugyanis a cím egy NKS-dal hatására született, amely Csinszka személyes kedvence. A szám végén hallható raprész formai kísérletként is értelmezhető, amely jól mutatja Csinszka alkotói nyitottságát és folyamatos megújulását.



„A túlgondolás ördögi körét akartam valahogy megszakítani - hogy a folyamatos önhibáztatást, amit valójában, a legtöbb esetben valótlanul csinálok - elűzzem. Azzal, hogy nagyítóval keresem a hibáim, hogy mit árthattam, valójában önmagamat károsítom a legjobban. Ez szorongató és marcangoló. Nem jó beidegződés, pótcselekvéssel is járhat, körömrágás, ujjkaparás, kinek mi. De se kívül, se belül nem jó az önhibáztatás, önpusztítás” – mondta a felvétel központi témájáról Csinszka, aki szerint a negatív gondolatok szükségszerűek, utat kell adni a dühnek, a bűntudatnak. Az újdonság azonban nem ragad bele ebbe az állapotba: a megnyílás, az érzelmek felszabadítása felé vezet.

„Akartam fejlődni, akartam valami olyat is a dalban, amit még nem csináltam. A szöveg végén, nem a melódiával, hanem a szavak besűrűsítésével és ritmizálásával próbálkoztam. Hasonlóképp definiálják a rapet, persze én pár sorban próbáltam meg ezt az alkotási formát, de megpróbáltam. Minél több dologban próbálom meg magam, minél több perspektívából próbálom megközelíteni a dolgokat, annál tisztábban is látom az életet. Így válhatok egyszerre patkóvá, kováccsá és a jószággá, ami a kettőt összeköti. Így teljes a kép, így találhatom meg a kontrollt, ami tehet mégis szabaddá, és ebben a zene segít meglovagolni a problémákat, megugrani az akadályokat. Előre!” – folytatta az előadó.

A „Velem Ég” videó koncepcióját ezúttal is Csinszka jegyzi, a vizuális megvalósításban pedig ismét Vadas Gézával dolgozott együtt. A klip világa is a belső munkát erősíti: a sport – box és jóga – a fizikai és mentális erőépítés szimbólumaként jelenik meg.

[2026.04.02.]