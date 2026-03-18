Judas Priest visszatér Budapestre: négy év után újra tombol a metállegenda a Sportarénában

A brit heavy metál ikonon, a Judas Priest visszajön Magyarországra – szeptember 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában robban a Faithkeepers turnéval.

Minden idők egyik legfontosabb heavy metál zenekara újra koncertet ad Magyarországon. A brit Judas Priest négy év után jön újra, és szeptember 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

A legendás zenekar ezen a nyáron Faithkeepers című turnéjával járja Európát. A Judas Priest legutóbbi, 19. stúdióalbuma, az Invincible Shield 2024-ben jelent meg, ezt egy teltházas világkörüli turné követte.

A zenekar tavaly először Dél-Amerikában játszott hatalmas tömegek előtt, majd Európa következett, végül ősszel közös amerikai turnét tettek Alice Cooperrel - szerepel a szervező Live Nation MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

A Judas Priest ugyan 2012-ben elbúcsúzott a közönségtől, 2013 végén mégis újra összeállt, és azóta is aktív.

A csapat Birminghamben alakult 1969-ben, több mint 50 millió albumot adott el világszerte, és megkapta a legjobb metál előadónak járó Grammy-díjat. A 2011-2012-es búcsúturnén (amely a Sziget fesztivált is érintette) a klasszikus felállás négy tagja, Rob Halford (ének), Glenn Tipton (gitár), Ian Hill (basszusgitár) és Scott Travis (dob) szerepelt, a koncertsorozat előtt visszavonult K.K. Downing helyett már Richie Faulkner gitározott, aki azóta is a zenekar tagja.

Az együtteshez olyan hatalmas sikerek fűződnek, mint a Victim of Changes, a Diamonds and Rust, a Turbo Lover, a The Green Manalishi, a Breaking the Law, a Painkiller vagy a Hell Bent for Leather. Rob Halford, a Judas Priest frontembere volt az, aki tetőtől talpig bőrbe és fémbe öltözve a heavy metál divatot elindította. Színpadi megjelenésével és négyoktávos, elképesztő énekével ő a műfaj történetének egyik legkarizmatikusabb énekese.

A Judas Priest több anyagával is szerepel az amerikai Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb metál albumának listáján. 2020-ban fennállásuk 50. évfordulóját ünnepelték, de a pandémia és Richie Faulkner egészségügyi problémái miatt a turnét 2022-re halasztották. A jubileumi koncertkörút végül Budapestre, a Sportarénába is eljutott.

Szintén 2022-ben a Priest tagjai - Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill és Scott Travis - bekerültek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, ahol Alice Cooper iktatta be őket. 2025-ben a Priest ötödik Grammy-jelölését is megkapta Crown of Horns című daláért.

[2026.03.18.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
