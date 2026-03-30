Sylosis
Sylosis
H-music

Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk

Január 30-án death/thrash/metalcore esten jártunk a Barba Negra kék sátrában.

Négy zenekar is tiszteletét tette, erős volt az felhozatal, haladjunk szépem időrendben.

Első zenekar a death/thrash metal banda, a texasi zenekar, a Life Cycles csapata.

Bő fél órát aprítottak a színpadon, amivel megalapozták az este hangulatát.

Második zenekarként a 2014-ben alakult holland-szlovák deathcore banda érkezett, színpadon a Distant legénysége.

Ők bő negyven percet kaptak a halálhörgésre, illetve az aprításra a színpadon, itt már a közönség is beindult a moshpitben leginkább, ahol ment a pogo rendesen már az előzenekarok alatt is.

Harmadik zenekar az amerikai technikás progresszív death/thrash metal banda, a 2000-ben alakult Revocation.

Hozzám az este folyamán ők álltak a legközelebb, nagyon érdekes, ahogy a technikás progresszív gitár szólók death/thrash, elemekkel keverednek, és mellette megy a zúzás is rendesen.

Elérkeztünk az este főszereplőihez.

Színpadon a Sylosis bandája.  A csapat 2000-ben alakult Angliában.

Melodic death/thrash/progresszív metal és metalcore elemek keverednek stílusukban.

A színpadkép igazán minimalista volt, két oldalt és középen piros/kék színekben pompázó led lámpák az arcunkba a sejtelmes világításért.

A zenekar konkrétan félhomályban játszott szinte végig, a hangulat viszont ezt kívánta. Új albumuk megjelenése február 20, így nálunk három héttel a megjelenés előtt már hoztak az új lemezről is három dalt bő másfél órás műsorukhoz.

Erős este volt, zúzós zenekarokkal.

Köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1. Erased
2. I Sever
3. Worship Decay
4. Heavy Is The Crown
5. Poison for the Lost
6. All Glory, No Valour
7. Where the Sky Ends
8. Eclipsed
9. Servitude
10. Reflections Through Fire
11. Teras
12. Pariahs
13. Deadwood
14. The New Flesh

[2026.03.30.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
