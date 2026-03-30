Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk

Január 30-án death/thrash/metalcore esten jártunk a Barba Negra kék sátrában.

Négy zenekar is tiszteletét tette, erős volt az felhozatal, haladjunk szépem időrendben.

Első zenekar a death/thrash metal banda, a texasi zenekar, a Life Cycles csapata.

Bő fél órát aprítottak a színpadon, amivel megalapozták az este hangulatát.

Második zenekarként a 2014-ben alakult holland-szlovák deathcore banda érkezett, színpadon a Distant legénysége.

Ők bő negyven percet kaptak a halálhörgésre, illetve az aprításra a színpadon, itt már a közönség is beindult a moshpitben leginkább, ahol ment a pogo rendesen már az előzenekarok alatt is.

Harmadik zenekar az amerikai technikás progresszív death/thrash metal banda, a 2000-ben alakult Revocation.

Hozzám az este folyamán ők álltak a legközelebb, nagyon érdekes, ahogy a technikás progresszív gitár szólók death/thrash, elemekkel keverednek, és mellette megy a zúzás is rendesen.

Elérkeztünk az este főszereplőihez.

Színpadon a Sylosis bandája. A csapat 2000-ben alakult Angliában.

Melodic death/thrash/progresszív metal és metalcore elemek keverednek stílusukban.

A színpadkép igazán minimalista volt, két oldalt és középen piros/kék színekben pompázó led lámpák az arcunkba a sejtelmes világításért.

A zenekar konkrétan félhomályban játszott szinte végig, a hangulat viszont ezt kívánta. Új albumuk megjelenése február 20, így nálunk három héttel a megjelenés előtt már hoztak az új lemezről is három dalt bő másfél órás műsorukhoz.

Erős este volt, zúzós zenekarokkal.

Köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Setlist:

1. Erased

2. I Sever

3. Worship Decay

4. Heavy Is The Crown

5. Poison for the Lost

6. All Glory, No Valour

7. Where the Sky Ends

8. Eclipsed

9. Servitude

10. Reflections Through Fire

11. Teras

12. Pariahs

13. Deadwood

14. The New Flesh

[2026.03.30.]