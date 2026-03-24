Világméretű BTS cunami

A Netflix 60 perces élő koncertfilmje világméretűre szélesítette a BTS K-pop csapat által keltett újabb hallyu hullámot. Az élő közvetítés apropóján fogalmazunk meg néhány gondolatot a BTS együttes visszatéréséről, hatásáról a koreai kultúra terjedésében, az ARIRANG új albumról, és a világkörüli turnéról.

Március 21-én Magyarországon déli 12 órakor közvetítette élőben a Netflix a BTS első, visszatérő koncertjét a Gwanghwamun térről. Dél-Korea, Szöul és a Netflix tökéletesen vizsgázott, kiváló szervezésben, 190 országban, 15 millió néző láthatta egy időben a 60 perces ízelítőt a világkörüli turné előtt. A következő napok biztosan újabb milliós nézőszámot fognak hozni a különböző csatornákon.

Becslések szerint 104 ezer ember nézhette a helyszínen a koncertet, jól érzékelhetően a közönség elrendezésében a biztonságé volt a főszerep. Sajtóinformációk szerint 8000 főnél is nagyobb személyzet dolgozott az esemény lebonyolításában. /Forrás: The Korea Times/

https://youtu.be/Exukk6JO9i0?si=ZKsNsTeGGW0m10zI

Emberek milliói, az ARMY tagjai várták minden földrészen, hogy végre a top csapat tagjai visszatérjenek a katonai szolgálatból és újra koncertkörúton mutassák meg magukat a világnak. Habár nagy sikerrel koncerteznek K-pop előadók a nemzetközi színpadokon, talán nem vitatkozik ezen a félmondaton senki: a BTS együttes a legismertebb és leinkább bálványozott K-pop csapat. Legtöbb követőjük van a social media felületeken. Guinness-rekordjaik száma a legmagasabb. Streaming – Spotify dominancia arányuk világelső. Billboard és chartok alapján is legek. Végül, de cseppet sem utolsó sorban kulturális hatásukban hatalmasok. 

Ők az első K-pop act, amely globális politikai és kulturális fórumokon is megjelent. Beszédet mondtak a United Nations közgyűlésén. Dél-Korea gazdaságára mérhető hatást gyakoroltak, az ország GDP számaiban konkrétan kifejezhető bevételt jelentenek. Ma már kutatások százai igazolták a K-pop nemzetközi terjedésének a dél-koreai gazdaságra gyakorolt hatását. Mára egyetlen zuga sincs a világnak, ahol ne ismernék a koreai kozmetikumokat, ételeket, filmeket, elektronikai termékeket, autókat.

A BTS tagoknak óriási szerepe volt mind ebben. Meglepő lenne, hogy az ügynökségük a Dél-Koreai Kormánnyal karöltve, megragadja az alkalmat, hogy a hallyu újabb hullámát bocsássa a világra a BTS együttes visszatérésével? Meglepő lenne, ha turisták millióinak kínálnának programokat a csodálatos hegyekkel és folyókkal tarkított országban? Mert bizony a hallyu tartogat még potenciált a turizmus, a divat, a sporteszközök és ki tudja még milyen téren.

De nem akarom azt mondani, hogy ez csupán üzlet. A tagok első castingjától a mai napig, minden fontos életeseményük, tanulási folyamatuk, személyiségépítő pillanatuk jól dokumentált. Visszakereshető mennyit dolgoztak ezek a fiatalok az elmúlt évtizedben. Mennyi lemondással, edzéssel, tanulással járt ez az életút. Kitűnik mennyire voltak kiszolgáltatottak szóbeszédnek, kritikának, rosszindulatú megjegyzéseknek. Sajnos vagy szerencsére, egy-egy lélekemelő koncert után nem gondolunk a Koreában kialakult idol-rendszer árnyékos oldalára. 

Az új lemez kapcsán koncentráljunk a BTS jól megfogalmazható, különböző alkotói korszakaira, hogyan változott zenei stílusuk, nyelvhasználatuk, mozgáskultúrájuk.

https://youtu.be/b4iVv91Z6lY?si=3X1vIaX4MXWNUyjY

Az új lemez – ahogyan az várható is volt az immár felnőtt férfiaktól – nem követi a 2020-as trendet. Az ARIRANG a tisztelet lemeze lett. Ez már identitás-alapú zene, mely a kulturális gyökereket hangsúlyozza. Nem olyan könnyen befogadható, mint a korábbi albumok, mélyebb nyitottságot igényel. Arra ösztönöz, hogy tudj meg többet a koreai identitásról. Népzenei motívumokkal, pentaton dallamokkal tarkított, de mellé nagyon modern elektronika hangzás jelenik meg. Sokkal komolyabb, melankolikusabb témákat jelenít meg a korábbiaknál. Olyanokat, mint a haza, az identitás, a szétesés és újrakezdés fogalma. Felfedezhető benne a városi, modern, kicsit széteső hangulat. Ez az album nem úgy úszik be a fülbe, mint a korábbi pop slágerek, itt már több építkező, filmzenei jellegű, balladára emlékeztető track van. Felerősödött a vokális fókusz, megjelentek hagyományos hangszerek, megváltozott a dalok atmoszférája. A rap részek nem a versenyről szólnak, hanem inkább narrációként szolgálnak. Bár igen nagy az angol sorok aránya a szövegekben, identitásában ez mégis sokkal inkább koreai album, mint a megelőzőek, sokkal kevesebb most a nyugati pop-klisé benne.

RM szinte minden dalban benne van (13/14 track), az ő nevéhez fűződik a narratív részek gerince, ő volt a koncepciófelelős. SUGA hozta meg a döntéseket a hangszerelésben, jó eséllyel neki köszönhetjük, hogy a dalok mélyebbek és rétegzettebbek lettek. J-hope volt az album ritmikai és groove felelőse. Ők erősen jelen vannak producerként és íróként is. Jin volt a balladák és refrének kulcshangja. Jimin a finom, törékeny hangulatokat adta a dalokhoz. V a mély tónusos jazzes hangulat felelőse. Jungkook társ író volt több dalban, a fülbemászó dallamokat köszönhetjük neki.

Ellentmondásnak tűnhet, de bizony ezen a nagyon is koreai albumon egy multikulturális, több kontinensről összeálló produkciós hálózat is dolgozott. A-listás producerek és zeneszerzők sokasága: Diplo – több tracken producer, Mike WiLL Made-It – hiphop-heavy hangzás, Kevin Parker – pszichedelikus pop irány, Ryan Tedder – klasszik pop-szerző gép, Flume – elektronikus kísérletezés, El Guincho – alternatív, globális hangzás, Nitti – EDM / trap vonal.

Az igazi színfoltok az alkotói listában: JPEGMAFIA – experimentális hiphop, Teezo Touchdown – avantgárd pop/rap írás, Artemas – újhullámos alt-pop. 

Természetesen HYBE core csapat nem adta ki a kezéből az irányítást, Pdogg – a BTS „házi” hangzás egyik kulcsa, és több belső producer és songwriter (BigHit/HYBE) is dolgozott az új albumon. /Forrás: Edm, Esquire, Yahoo/

 ARIRANG – hivatalos tracklista

  1. Arirang (Intro) 

  2. Echoes of Seoul 

  3. Firefly Nights 

  4. Shadow Play 

  5. Neon Karma 

  6. Blue Han (feat. IU) 

  7. Horizon Line 

  8. Ghosts in the Han 

  9. Silk & Concrete 

  10. Moonlit Frequency 

  11. Run It Back 

  12. Lotus Bloom 

  13. Zero O’Clock (Reprise) 

  14. Arirang (Outro) 

Az album dalait keretbe foglalja az Intro és az Outro. Szépen építkezik, nem véletlen a sorrend. Ha valaki választ is magának gyakran játszott, kedvenc dalt, érdemes értő figyelemmel is végig kísérni a dalokat, érdemes lefordítani a szöveget.

https://youtu.be/w09RpSumTX8?si=q4V9gfLsYAaPx8fB

A koncert film, az új album jelentős szerepét vetíti előre, a hangzás, a látvány, a képek, a kosztümök mind fontos elemei a világturnénak. Amit már biztosan tudunk, hogy a 2026–2027-es BTS ARIRANG turné 23 országban, 34 városban, 82 koncerten lesz elérhető. Becslések szerint 5 millió néző találkozhat élőben a csapattal. A jegyek percek, órák alatt keltek el az egyes helyszínekre. Csupán a jegybevétel 1,3 – 1,8 milliárd USD között van. A csapatot 500-nál is több stáb tag fogja kísérni, ők egészülnek majd ki a több ezer fős személyzettel helyszínenként. A jegyvásárlási őrületnek már vége, néhány hónap és érkeznek a koncertbeszámolók. /Forrás: Korea Joongang Daily/

Bár nincsenek jobb szavak, de azt hiszem hiba úgy emlegetni a csapatot, hogy a „fiúk”, a „bálványok”, a „sztárok”. Tudnunk kell azt is, hogy a BTS egy hatalmas gépezet, egy cég, egy nagy taglétszámú produkció, amely fontos üzeneteket visz a világnak. 

Az Arirang dal, amely Dél-Korea második himnusza, hamarosan hullámként söpör végig a turnén a BTS nyomában. „Arirang 아리랑. Számunkra a szeretet, a nosztalgikus vágyódás jelentését tartalmazza.” – fogalmazta meg RM.

Jagri Ágnes

2026.03.21.

 

[2026.03.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
