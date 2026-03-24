Világméretű BTS cunami

A Netflix 60 perces élő koncertfilmje világméretűre szélesítette a BTS K-pop csapat által keltett újabb hallyu hullámot. Az élő közvetítés apropóján fogalmazunk meg néhány gondolatot a BTS együttes visszatéréséről, hatásáról a koreai kultúra terjedésében, az ARIRANG új albumról, és a világkörüli turnéról.

Március 21-én Magyarországon déli 12 órakor közvetítette élőben a Netflix a BTS első, visszatérő koncertjét a Gwanghwamun térről. Dél-Korea, Szöul és a Netflix tökéletesen vizsgázott, kiváló szervezésben, 190 országban, 15 millió néző láthatta egy időben a 60 perces ízelítőt a világkörüli turné előtt. A következő napok biztosan újabb milliós nézőszámot fognak hozni a különböző csatornákon.

Becslések szerint 104 ezer ember nézhette a helyszínen a koncertet, jól érzékelhetően a közönség elrendezésében a biztonságé volt a főszerep. Sajtóinformációk szerint 8000 főnél is nagyobb személyzet dolgozott az esemény lebonyolításában. /Forrás: The Korea Times/

Emberek milliói, az ARMY tagjai várták minden földrészen, hogy végre a top csapat tagjai visszatérjenek a katonai szolgálatból és újra koncertkörúton mutassák meg magukat a világnak. Habár nagy sikerrel koncerteznek K-pop előadók a nemzetközi színpadokon, talán nem vitatkozik ezen a félmondaton senki: a BTS együttes a legismertebb és leinkább bálványozott K-pop csapat. Legtöbb követőjük van a social media felületeken. Guinness-rekordjaik száma a legmagasabb. Streaming – Spotify dominancia arányuk világelső. Billboard és chartok alapján is legek. Végül, de cseppet sem utolsó sorban kulturális hatásukban hatalmasok.

Ők az első K-pop act, amely globális politikai és kulturális fórumokon is megjelent. Beszédet mondtak a United Nations közgyűlésén. Dél-Korea gazdaságára mérhető hatást gyakoroltak, az ország GDP számaiban konkrétan kifejezhető bevételt jelentenek. Ma már kutatások százai igazolták a K-pop nemzetközi terjedésének a dél-koreai gazdaságra gyakorolt hatását. Mára egyetlen zuga sincs a világnak, ahol ne ismernék a koreai kozmetikumokat, ételeket, filmeket, elektronikai termékeket, autókat.

A BTS tagoknak óriási szerepe volt mind ebben. Meglepő lenne, hogy az ügynökségük a Dél-Koreai Kormánnyal karöltve, megragadja az alkalmat, hogy a hallyu újabb hullámát bocsássa a világra a BTS együttes visszatérésével? Meglepő lenne, ha turisták millióinak kínálnának programokat a csodálatos hegyekkel és folyókkal tarkított országban? Mert bizony a hallyu tartogat még potenciált a turizmus, a divat, a sporteszközök és ki tudja még milyen téren.

De nem akarom azt mondani, hogy ez csupán üzlet. A tagok első castingjától a mai napig, minden fontos életeseményük, tanulási folyamatuk, személyiségépítő pillanatuk jól dokumentált. Visszakereshető mennyit dolgoztak ezek a fiatalok az elmúlt évtizedben. Mennyi lemondással, edzéssel, tanulással járt ez az életút. Kitűnik mennyire voltak kiszolgáltatottak szóbeszédnek, kritikának, rosszindulatú megjegyzéseknek. Sajnos vagy szerencsére, egy-egy lélekemelő koncert után nem gondolunk a Koreában kialakult idol-rendszer árnyékos oldalára.

Az új lemez kapcsán koncentráljunk a BTS jól megfogalmazható, különböző alkotói korszakaira, hogyan változott zenei stílusuk, nyelvhasználatuk, mozgáskultúrájuk.

Az új lemez – ahogyan az várható is volt az immár felnőtt férfiaktól – nem követi a 2020-as trendet. Az ARIRANG a tisztelet lemeze lett. Ez már identitás-alapú zene, mely a kulturális gyökereket hangsúlyozza. Nem olyan könnyen befogadható, mint a korábbi albumok, mélyebb nyitottságot igényel. Arra ösztönöz, hogy tudj meg többet a koreai identitásról. Népzenei motívumokkal, pentaton dallamokkal tarkított, de mellé nagyon modern elektronika hangzás jelenik meg. Sokkal komolyabb, melankolikusabb témákat jelenít meg a korábbiaknál. Olyanokat, mint a haza, az identitás, a szétesés és újrakezdés fogalma. Felfedezhető benne a városi, modern, kicsit széteső hangulat. Ez az album nem úgy úszik be a fülbe, mint a korábbi pop slágerek, itt már több építkező, filmzenei jellegű, balladára emlékeztető track van. Felerősödött a vokális fókusz, megjelentek hagyományos hangszerek, megváltozott a dalok atmoszférája. A rap részek nem a versenyről szólnak, hanem inkább narrációként szolgálnak. Bár igen nagy az angol sorok aránya a szövegekben, identitásában ez mégis sokkal inkább koreai album, mint a megelőzőek, sokkal kevesebb most a nyugati pop-klisé benne.

RM szinte minden dalban benne van (13/14 track), az ő nevéhez fűződik a narratív részek gerince, ő volt a koncepciófelelős. SUGA hozta meg a döntéseket a hangszerelésben, jó eséllyel neki köszönhetjük, hogy a dalok mélyebbek és rétegzettebbek lettek. J-hope volt az album ritmikai és groove felelőse. Ők erősen jelen vannak producerként és íróként is. Jin volt a balladák és refrének kulcshangja. Jimin a finom, törékeny hangulatokat adta a dalokhoz. V a mély tónusos jazzes hangulat felelőse. Jungkook társ író volt több dalban, a fülbemászó dallamokat köszönhetjük neki.

Ellentmondásnak tűnhet, de bizony ezen a nagyon is koreai albumon egy multikulturális, több kontinensről összeálló produkciós hálózat is dolgozott. A-listás producerek és zeneszerzők sokasága: Diplo – több tracken producer, Mike WiLL Made-It – hiphop-heavy hangzás, Kevin Parker – pszichedelikus pop irány, Ryan Tedder – klasszik pop-szerző gép, Flume – elektronikus kísérletezés, El Guincho – alternatív, globális hangzás, Nitti – EDM / trap vonal.

Az igazi színfoltok az alkotói listában: JPEGMAFIA – experimentális hiphop, Teezo Touchdown – avantgárd pop/rap írás, Artemas – újhullámos alt-pop.

Természetesen HYBE core csapat nem adta ki a kezéből az irányítást, Pdogg – a BTS „házi” hangzás egyik kulcsa, és több belső producer és songwriter (BigHit/HYBE) is dolgozott az új albumon. /Forrás: Edm, Esquire, Yahoo/

ARIRANG – hivatalos tracklista

Arirang (Intro) Echoes of Seoul Firefly Nights Shadow Play Neon Karma Blue Han (feat. IU) Horizon Line Ghosts in the Han Silk & Concrete Moonlit Frequency Run It Back Lotus Bloom Zero O’Clock (Reprise) Arirang (Outro)

Az album dalait keretbe foglalja az Intro és az Outro. Szépen építkezik, nem véletlen a sorrend. Ha valaki választ is magának gyakran játszott, kedvenc dalt, érdemes értő figyelemmel is végig kísérni a dalokat, érdemes lefordítani a szöveget.

A koncert film, az új album jelentős szerepét vetíti előre, a hangzás, a látvány, a képek, a kosztümök mind fontos elemei a világturnénak. Amit már biztosan tudunk, hogy a 2026–2027-es BTS ARIRANG turné 23 országban, 34 városban, 82 koncerten lesz elérhető. Becslések szerint 5 millió néző találkozhat élőben a csapattal. A jegyek percek, órák alatt keltek el az egyes helyszínekre. Csupán a jegybevétel 1,3 – 1,8 milliárd USD között van. A csapatot 500-nál is több stáb tag fogja kísérni, ők egészülnek majd ki a több ezer fős személyzettel helyszínenként. A jegyvásárlási őrületnek már vége, néhány hónap és érkeznek a koncertbeszámolók. /Forrás: Korea Joongang Daily/

Bár nincsenek jobb szavak, de azt hiszem hiba úgy emlegetni a csapatot, hogy a „fiúk”, a „bálványok”, a „sztárok”. Tudnunk kell azt is, hogy a BTS egy hatalmas gépezet, egy cég, egy nagy taglétszámú produkció, amely fontos üzeneteket visz a világnak.

Az Arirang dal, amely Dél-Korea második himnusza, hamarosan hullámként söpör végig a turnén a BTS nyomában. „Arirang 아리랑. Számunkra a szeretet, a nosztalgikus vágyódás jelentését tartalmazza.” – fogalmazta meg RM.

Jagri Ágnes

2026.03.21.

[2026.03.24.]