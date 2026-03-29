Ő nyerte a Dal 2026-ot

A Veled Álmodtam című produkció lett 2026-ban Magyarország egyetlen dalversenyének győztese, a ma születésnapját ünneplő Re Va Dame előadásában. A Dal 2026 döntősei szombat este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoztak el, Balassa Krisztián vezényletével.

A magyar könnyűzenei verseny 15. évadában számos újdonsággal jelentkezett. A műsor történetében először 11 versenydal jutott a döntőbe. A finalista mezőnyt megújult zsűri, Szandi, Bebe, Trap kapitány és Ferenczi György, valamint az ötödik zsűritagként szavazó közönség alakította ki. A döntőben az ítészek pontszámai alapján a legjobb négy közé jutott: Arany Timitől a Kígyó, dorimoczitól a szuzi, BariLacitól a Talán, valamint a Veled Álmodtam a születésnapját ünneplő Re Va Dametól. A nézők a Veled Álmodtamot választották, a fődíjat a Máté Péter-díjas, kétszeres eMeRTon-díjas és többszörös platinalemezes előadóművész, Szandi adta át. A Dal 2026 színpadán bemutatkozott énekes-dalszerző szerzeménye megfejtést ad arra, hogyan lehet egy rossz álmot jókedvűen elengedni, az elődöntőben akusztikus verzióban hangzott el, az áthangszerelést a Petőfi Zenei Díjas Madarász Gábor Madi támogatta. A győztes produkció előadója 10 millió forintnyi támogatást kap. A másik hét döntős szintén részesül nyereményben: a 4. helyezett 3 millió forintot, a 3. helyezett 4 millió forintot, a 2. helyezett 5 millió forintot, míg a többi finalista 1-1 millió forint fordíthat a zenei karrierje fejlesztésére.

A fináléban visszatért a tavalyi győztes dal előadója. A Gypo Circus x Szirota Jennifer formáció különleges válogatással adott ízelítőt nemrég elkészült nyereménylemezük zenei hangulatából. A Szélrózsa című albumról az új, vérpezsdítő dallamok mellett felcsendült a 2025-ös évad nyertese, a Szél úgy beszél… is. Az élő adás után az együttes új klipjét premierként láthatták a nézők.

A hét héten át tartó rangos zenei versenyben a Kárpát-medence legújabb magyar dalai mérettettek meg. Több száz pályaműből 30 produkció kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Az évad újdonságaként a teljes mezőny automatikusan továbbjutott az elődöntőbe. A második fordulóban az eredetitől eltérő műfajban adták elő dalukat, az áthangszerelésben a hazai könnyűzene ismert és elismert művészei működtek közre. A műfaji sokszínűséget támogató dalverseny produkcióinak átdolgozását mesterként Nagy Adri, Pásztor Anna, Urbán Orsi, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Madarász Gábor Madi, Németh Gábor Némo és Temesi Bertalan segítette. Az egyedi zenei koncepciójú élő showműsor fináléjában pedig nagyzenekari kísérettel, szimfonikus verzióban hangoztak el a dalok. A világhírű Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Balassa Krisztián vezényelte.

Hazánk egyik legnagyobb televíziós zenei eseményén A Dal 2026 mezőnye közös produkcióval tisztelgett Pataky Attila, a Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjasa előtt. Az évad egyik fénypontjaként a zsűri is színpadra állt, méghozzá egy kifejezetten erre az alkalomra írt Dalvándorral. A nemzeti dalválasztó a nemrég elhunyt könnyűzenei legendáról, Fenyő Miklósról is megemlékezett, a slágercsokrot Vágó Zsuzsi, Kamarás Iván és Szabó Máté adta elő. Dér Heni pedig legújabb dalát hozta a showműsor színpadára.

[2026.03.29.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
