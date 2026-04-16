Ismét nálunk járt a TRENDZ

A koreai fiúcsapat az On The Move elnevezésű turnéján látogatott ismét Budapestre április 7-én. A hét tagú csapat (Havit, Leon, Yoonwoo, Hankook, ra.L, Eunil és Yechan) egy bő 1 órás koncerttel kápráztatott el minket az Akvárium Klub kistermében.

Az évek során kialakultak a koncertre járós szokásaim, ritkán van az, hogy beesek egy bulira, általában képes vagyok órákkal előtte kimenni, ezért most nagyon furcsa volt szinte kezdésre odaérni. Még sikerült elcsípnem az úgymond bemelegítőkként feltüntetett magyar k-pop formációkat, akik kellően megalapozták a hangulatot. A Hungarian k-pop Tánciskola és a B-Wave előadásaira rengetegen voltak kíváncsiak. Mindig csodálom azokat, akik képesek betanulni egy nehéz koreográfiát. Egyszer én is megpróbáltam egy videó miatt megtanulni pár lépést, és minden tiszteletem azoké, akiknek ez ennyire megy. Megmaradtam lelkes nézőnek.

A bemelegítést követően nem sokkal nyolc óra után kezdődött a koncert. A Trendz híres az erőteljes színpadi előadásmódjáról és nem győztem csodálni a srácokat egy-egy veszélyesebb emelés láttán. Néha úgy tűnt, hogy éppen elférnek azon a színpadon. Elhangzottak olyan dalok, mint a New dayz, a Glow, a Vagabond, vagy a My Way. A rajongók nagy lelkesedéssel fogadták a cover dalokat is. Nekem nagyon ütött a vadabb részek után érkező Havit Can’t take my eyes off you-ja. (Az eredeti dal Frankie Vallié.) Az andalító percek után ismét robbant a színpad. Mindig is a k-rapperek voltak a gyengéim, így a két abszolút kedvencem az RPZ című dal volt Hankook, ra.L és Yechan előadásában, illetve a Dark Knight, amit ra.L írt.

Nagyon tetszett a rövid coverekből álló rész is, ahol elhangzottak Saja boys, Ateez, BTS, és többek közt Stray Kids dalrészletek is. A fiúk utána felsorolták, kinek melyik feldolgozás a kedvence. Próbálok objektív maradni, így elég azt mondanom, hogy én mindet imádtam.

A Trendz tagjai a budapesti koncertjük után és alatt is lelkesen nyilatkoztak a magyar rajongókról az X-en. (a rajongók neve: FRIENDZ).
Eunil azt írta: “Ti vagytok a legjobbak, Budapest!”
Yoonwoo megköszönte a folyamatos támogatást: „Úgy szeretünk titeket, Budapest, mint mindig, köszönjük!".
Yechan is nagyon hálás volt: "Budapest!! Köszönjük, hogy együtt élveztétek velünk a show-t!"

Egy olyan élménnyel lettünk gazdagabbak, ami remélhetőleg legközelebb is idecsalja őket.

Szigeti Emese

[2026.04.16.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
