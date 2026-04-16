Ismét nálunk járt a TRENDZ

A koreai fiúcsapat az On The Move elnevezésű turnéján látogatott ismét Budapestre április 7-én. A hét tagú csapat (Havit, Leon, Yoonwoo, Hankook, ra.L, Eunil és Yechan) egy bő 1 órás koncerttel kápráztatott el minket az Akvárium Klub kistermében.

Az évek során kialakultak a koncertre járós szokásaim, ritkán van az, hogy beesek egy bulira, általában képes vagyok órákkal előtte kimenni, ezért most nagyon furcsa volt szinte kezdésre odaérni. Még sikerült elcsípnem az úgymond bemelegítőkként feltüntetett magyar k-pop formációkat, akik kellően megalapozták a hangulatot. A Hungarian k-pop Tánciskola és a B-Wave előadásaira rengetegen voltak kíváncsiak. Mindig csodálom azokat, akik képesek betanulni egy nehéz koreográfiát. Egyszer én is megpróbáltam egy videó miatt megtanulni pár lépést, és minden tiszteletem azoké, akiknek ez ennyire megy. Megmaradtam lelkes nézőnek.

A bemelegítést követően nem sokkal nyolc óra után kezdődött a koncert. A Trendz híres az erőteljes színpadi előadásmódjáról és nem győztem csodálni a srácokat egy-egy veszélyesebb emelés láttán. Néha úgy tűnt, hogy éppen elférnek azon a színpadon. Elhangzottak olyan dalok, mint a New dayz, a Glow, a Vagabond, vagy a My Way. A rajongók nagy lelkesedéssel fogadták a cover dalokat is. Nekem nagyon ütött a vadabb részek után érkező Havit Can’t take my eyes off you-ja. (Az eredeti dal Frankie Vallié.) Az andalító percek után ismét robbant a színpad. Mindig is a k-rapperek voltak a gyengéim, így a két abszolút kedvencem az RPZ című dal volt Hankook, ra.L és Yechan előadásában, illetve a Dark Knight, amit ra.L írt.

Nagyon tetszett a rövid coverekből álló rész is, ahol elhangzottak Saja boys, Ateez, BTS, és többek közt Stray Kids dalrészletek is. A fiúk utána felsorolták, kinek melyik feldolgozás a kedvence. Próbálok objektív maradni, így elég azt mondanom, hogy én mindet imádtam.

A Trendz tagjai a budapesti koncertjük után és alatt is lelkesen nyilatkoztak a magyar rajongókról az X-en. (a rajongók neve: FRIENDZ).

Eunil azt írta: “Ti vagytok a legjobbak, Budapest!”

Yoonwoo megköszönte a folyamatos támogatást: „Úgy szeretünk titeket, Budapest, mint mindig, köszönjük!".

Yechan is nagyon hálás volt: "Budapest!! Köszönjük, hogy együtt élveztétek velünk a show-t!"

Egy olyan élménnyel lettünk gazdagabbak, ami remélhetőleg legközelebb is idecsalja őket.

Szigeti Emese

[2026.04.16.]