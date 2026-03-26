A Judas Priest újra megrengeti a Budapest Arénát

A Judas Priest a heavy metal egyik ősatyja, akik közel 60 év után is fáradhatatlanul ostromolják a legnagyobb színpadokat. A legendás zenekar ezen a nyáron Faithkeepers elnevezésű turnéjával járja Európát, szeptember 1-jén pedig Budapestre is begurul a banda turnébusza, hogy ismét megrengessék a Budapest Arénát rock himnuszaikkal.

Kevés heavy metal zenekar jutott olyan magasságokba, mint a Judas Priest több mint 50 éves pályafutása során. Jelenlétük és hatásuk erősebb, mint valaha: ezt bizonyítja, hogy a 2018-as Firepower lett karrierjük legmagasabb helyezést elérő albuma, 2010-ben Grammy-díjat nyertek a „Legjobb Metal Előadás” kategóriában, 2006-ban a VH1 Rock Honors díjazottjai voltak, 2022-ben pedig bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be.

A Judas Priest 1969-ben alakult az angliai Birminghamben, a városban, amelyet sokan a heavy metal bölcsőjének tartanak. Rob Halford, Glenn Tipton, KK Downing és Ian Hill alkották azt a magot – az évek során több különböző dobossal kiegészülve –, amely végül megváltoztatta a heavy metal arculatát. Első, útkereső lemezeik után a formáció rátalált a hangjára, amelynek köszönhetően megszületett az az albumnégyes, amely egyértelműen kiemelte a Judaest Priestet a hard rock mezőnyből: az 1977-es Sin After Sin, az 1978-as Stained Class és Hell Bent for Leather, valamint az 1979-es Unleashed in the East. Ezeken a lemezeken olyan metal himnuszok kaptak helyet, mint a Sinner, a Diamonds and Rust, a Hell Bent for Leather vagy a The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown). A Priest volt az egyik első metal zenekar, amely kizárólag bőrt és szegecseket viselt, ez az öltözet pedig később világszerte a metal rajongók védjegyévé vált.

Azt is mondhatjuk, hogy a Priest egyszerűen uralta a ’80-as éveket: a vegytiszta heavy metal terén szinte verhetetlenek voltak, olyan klasszikus albumokat adva ki, mint az 1980-as British Steel, az 1981-es Point of Entry, az 1982-es Screaming for Vengeance és az 1984-es Defenders of the Faith. Ezekről ismét számtalan örök metal himnusz született, köztük a Breaking the Law, a Living After Midnight, a Heading Out to the Highway és a You've Got Another Thing Coming. A ’80-as években a Judas Priest globális aréna headliner zenekarrá vált, látványos koncerteket adva a világ legnagyobb fesztiváljain, köztük az első Monsters of Rock Festivalon a brit Donington Parkban (1980), az amerikai US Festivalon (1983), valamint a Live Aiden (1985) az Egyesült Államokban.

Sikerük azóta sem halványult: eddig 19 rendkívül népszerű albumot adtak ki, túléltek tagcseréket, jubileumokat ünnepeltek és többször is körbejárták a világot turnéikkal. A Judas Priest számtalanszor bizonyította, hogy a metal színtér egyik legerősebb motorja. 2020-ban a zenekar fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte, de a pandémia és Richie egészségügyi problémái miatt a turnét 2022-re halasztották. A jubileumi koncertkörút végül Budapestre is eljutott, a zenekar pedig szinte felrobbantotta a Budapest Aréna színpadát.

Szintén 2022-ben a Priest tagjai – Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill és Scott Travis – bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be, ahol a legendás shock rocker Alice Cooper iktatta be őket.

A Judas Priest 19. stúdióalbuma, az Invincible Shield 2024. március 8-án jelent meg, a lemezbemutató turné pedig bizonyította, hogy a banda továbbra is az egyik legnépszerűbb koncertzenekar, a világturné minden állomása teltházas volt.

A Priest 2025-ben is folytatta világkörüli hódító útját: először Dél-Amerikában mozgatott meg tömegeket, majd Shield of Pain turnéjával Európát is bejárták, a körút végül két brit koncerttel zárult. Ezt követően pedig ősszel közös amerikai turnéra indultak Alice Cooperrel. 2025-ben a Priest ötödik Grammy-jelölését is megkapta a „Legjobb Metal Előadás” kategóriában a Crown of Horns című dalért.

Közel 60 évvel megalakulásuk után a Judas Priest még mindig világszerte népszerű sajátos heavy metal hangzásával – és úgy tűnik, ennek még messze nincs vége! A Faithkeepers turnénak köszönhetően ismét lehetőségünk nyílik élőben is tombolni a Judas Priest legendás rockhimnuszaira szeptember 1-jén a Budapest Arénában.

Jegyek

[2026.03.26.]