Ha április, akkor Gary Moore emlékkoncert

Gary Moore Emlékest 2026 címmel tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre Budapesten a gitárlegenda munkássága előtt tisztelgő rendezvény.

A 15 éve, 2011 februárjában elhunyt zseniális gitáros lemezei generációkat érintettek meg, és a több mint négy évtizedes, végtelenül tartalmas pályafutása alatt a rock és blues műfajok meghatározó alakjává vált. Április 4-én újra nemzetközi Gary Moore emlékkoncerten gyűlnek össze rajongói Budapesten, melynek során három különleges formáció és vendégeik lépnek fel, köztük a gitáros testvére Cliff Moore, az Amerikából hazalátogató Tommy Katona és zenésztársai, az angol Ben Poole és a népszerű svéd rock gitáros/énekes, Tommy Johansson (Majestica, ex-Sabaton). A kiváló hazai és külföldi fellépők megidézik a legismertebb Gary Moore dalokat - jó adag ’80-as évekbeli szerzemény kerül a műsorba, az elmaradhatatlan blues örökzöldek is megszólalnak, de természetesen előkerülnek majd ritkábban játszott gyöngyszemek is. A gitáros családjának, zenésztársainak és rajongóinak támogatásával valósul meg évről évre ez a 2012 óta hagyománnyá vált rendezvény, melynek idei dátuma Gary Moore születésének 74. évfordulójára esik.

Április 4., szombat 19:30 - Budapest, Analog Music Hall // kapunyitás: 18:30

[2026.03.30.]