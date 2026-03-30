Eric Steckel lemezbemutató koncert 2026 tavaszán
Második albumát is bemutatja Budapesten a Jelusick
LOTS Music

Ha április, akkor Gary Moore emlékkoncert

Gary Moore Emlékest 2026 címmel tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre Budapesten a gitárlegenda munkássága előtt tisztelgő rendezvény.

A 15 éve, 2011 februárjában elhunyt zseniális gitáros lemezei generációkat érintettek meg, és a több mint négy évtizedes, végtelenül tartalmas pályafutása alatt a rock és blues műfajok meghatározó alakjává vált. Április 4-én újra nemzetközi Gary Moore emlékkoncerten gyűlnek össze rajongói Budapesten, melynek során három különleges formáció és vendégeik lépnek fel, köztük a gitáros testvére Cliff Moore, az Amerikából hazalátogató Tommy Katona és zenésztársai, az angol Ben Poole és a népszerű svéd rock gitáros/énekes, Tommy Johansson (Majestica, ex-Sabaton). A kiváló hazai és külföldi fellépők megidézik a legismertebb Gary Moore dalokat - jó adag ’80-as évekbeli szerzemény kerül a műsorba, az elmaradhatatlan blues örökzöldek is megszólalnak, de természetesen előkerülnek majd ritkábban játszott gyöngyszemek is. A gitáros családjának, zenésztársainak és rajongóinak támogatásával valósul meg évről évre ez a 2012 óta hagyománnyá vált rendezvény, melynek idei dátuma Gary Moore születésének 74. évfordulójára esik.

Gary Moore Emlékest 2026 - 13. Nemzetközi Gary Moore Emlékkoncert
Április 4., szombat 19:30 - Budapest, Analog Music Hall // kapunyitás: 18:30
Jegyek

[2026.03.30.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
