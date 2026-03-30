Kapcsolódó cikkek
A 17. század szuperhőseit hozza el a Dóm térre: Szente Vajk rendezi A 3 testőrt
A 3 testőr cselszövője: Feke Pál a Szegedi Szabadtérin
A legifjabb testőr: D’Artagnan szerepében Ember Márk a Szabadtérin
A 3 testőr Athosa: Koltai-Nagy Balázs újra a Dóm téren
Brasch Bence testőrként érkezik a Dóm térre
izgalmas látvánnyal készül A 3 testőr
Aramis a Szegedi Szabadtéri Játékokon: Veréb Tamás
Kovács Gyopár Constance szerepben a Szegedi szabadtérin
Milady De Winter színre lép: Varga-Járó Sára debütál a Dóm téren
Fehér Tibor angol hercegként tér vissza a Dóm térre
Nagy Sándor: újabb sztár A 3 testőrben!
Ez az a nap - Szabadtéri-klippremier Ember Márkkal
Bemutatkozik a királyné: Csobot Adél is színre lép A 3 testőrben
A 3 testőr uralkodója: Dino Benjamin
Karakterszínész kettős szerepben: Borsi-Balogh Máté is bemutatkozik a Dóm téren!
Szegedi sztárok A 3 testőrben!
Elővásárlási lehetőséggel tér vissza A 3 testőr!
Sokszínű évaddal készül a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok
Koncertműsort hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok
Nyáron debütál a Wicked! Interjú Szente Vajk rendezővel
Újabb nyolc Szabadtéri-este: színházi előadások az újszegedi színpadon
Posztsorozattal emlékezik a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok
Kardélre hányt romantika a szegedi Dóm téren

A Szegedi Szabadtéri Játékok mindig különleges atmoszférát teremt, amit nem csak a színészek, hanem a közönség is érez. A Dóm tér monumentális háttere, a nyári este fényei és a több ezres közönség együttese már önmagában is emeli az előadás tétjét. Ebben a közegben került színre tavaly nyáron A 3 testőr musical, amely Alexandre Dumas klasszikus regényének modern zenés feldolgozása. A produkció ambiciózus vállalkozás: egyszerre kíván látványos szórakoztatás lenni és megidézni a történet romantikus-kalandos múltját.

Szente Vajk rendezésének egyik legnagyobb erőssége a dinamizmus. A hatalmas színpadot folyamatos mozgás tölti be, a jelenetek gyors váltásai fenntartják a figyelmet, és a koreográfiák kifejezetten jól működnek ebben a grandiózus térben. Bár, nem is lehetne ez másképp, hiszen, ha valami kicsi és csendes a szegedi színpadon az biztos, hogy nem működik.

Láttunk már itt futkorászó Rómeót, Dolhai Attila személyében, óriás tűsarkút a Marica grófnővel, helikoptert, lovakat, görög falu díszletet, na meg rengeteg emberszerű macskát is (értsd: Macskák című musical). Éppen ezért a rutinos szabadtérő néző már tudja, hogy az óriási tér sokszor a színészi játék rovására megy…

A 3 testőr képekben képekben - klikk a fotóra


A legnehezebb feladat talán a Miladyt alakító Varga-Járó Sárának jutott. Sebezhető múlt és a kíméletlen bosszúvágy, ami folyamatosan cikázik benne, hol szánjuk, hogy haragszunk, de közben ámulunk a tökéletes hangzáson, amit énekben hozott. Ember Márk D’Artagnan-ja energikus, már-már túl erős, és a világra rácsodálkozó na

A három testőr, Athos, Porthos, Aramis azaz Koltai-Nagy Balázs, Brasch Bence és Veréb Tamás között érezhetően jelen volt a kémia, mintha mindig együtt vívtak volna. Athos sötét melankóliája és Porthos harsány komikuma jó kontrasztot adott, ami üde színfoltja volt az előadásnak.

A Constance-t alakító Kovács Gyopár, az Anna királyné szerepében feltűnő Csobot Adél és XIII. Lajos király bőrébe bújt Dino Benjamin magabiztos szereplői voltak az előadásnak, se többet, se kevesebbet nem tettek hozzá, mint amit a karakterük kívánt.

Feke Pál, mint Richelieu bíboros viszont kimagaslott a közel három órás produkcióból. Alakítása elkerülte az „ügyeletes gonosz” csapdáját, intelligens, hideg stratéga volt, akinek minden mozdulata súlyt adott a történetnek. Hangja pedig olyan tisztasággal szólt, hogy igaz lehetett volna az a mondás, hogy leénekelte a csillagokat is az égről.

Zeneileg a darab erős, bár nem minden dal egyformán emlékezetes. Azt mondják az a jó musical, ami a tapsrend után is dúdolható. Én hazafelé sétálva egyetlen dalt sem tudtam felidézni, vagy amit mégis, azt nem volt kedvem. Közben mégis azt éreztem, hogy „jól szólt”, de az a plusz hiányzott.

A díszletek és jelmezek részletgazdagok, jól illeszkednek a történelmi környezethez. A fénytechnika külön említést érdemel: ügyesen használja ki az a Dóm tér lehetőségeit, és sokszor valódi „filmszerű” hatást keltett.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a szegedi A 3 testőr nem akarja megváltani a világot, és nem akar mélyebb filozófiai kérdéseket feszegetni annál, mint amit a „mindenki egyért, egy mindenkiért” szlogen megenged. Az a jó hír, hogy aki tavaly nyáron lemaradt, idén pótolhatja, mert A 3 testőr visszatér Szegedre.

M. Adri
Fotó: Petró Adri

[2026.03.30.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Megkésett születésnapi koncertre készül az Ős-P. Box!
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Dupla BETON.HOFI koncert az Arénában 
Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Négy koreai koncert is várható a közeljövőben Budapesten
Before party a Metallica elé - önálló koncertet ad a Knocked Loose Budapesten
Tori Amos az Erkel Színházban ad koncertet 2026 májusában
Zséda új dala, a „Gyémánt ragyogás” a pillanat fényét és múlandóságát ünnepli
Az Elhiszem a rózsaszín felhők közül üzen: így hangzik a szerelem legszebb formája
Ahogy a goldendoodle meghódítja a világot
Electric Guitarlands: a Manowar, a UFO és a Dio gitárosa közös turnén érkezik Budapestre
Második albumát is bemutatja Budapesten a Jelusick
"Ez volt az az este, amelyet sokkal több, mint ..." - Megjelent a Road 20 - Aréna koncertlemez
Posztsorozattal emlékezik a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok
DOMINUM: a Night Is Calling turné decemberben érkezik Budapestre a The Nigth Flight Orchestra-val karöltve
Vastaps a Várkert Bazárban a telt házas iLAND koncerten
Szerelem kölcsönben - kastély, hozomány és félreértések a Déryné Társulat új vígjátékában
Itt a sebezhetőség himnusza: a „Naked” egyszerre fájdalmas és felszabadító
Budapesten koncertezik Jason Derulo
Isten Háta Mögött: 3 korongos deluxe LP kiadásban érkezik A kényelmetlen lemez

Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Január 30-án...

Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Nem egy fesztiválon jártunk, hanem...
Amerika, nu metal, keresztény rock, Myles Kennedy - Alter Bridge koncerten jártunk
Magdaléna az Arénában - megnéztük
A "Hogyan tudnék élni nélküled?" diadala az Erkelben
Harmadszor is megnéztük 2026-ban is a The Show - a Tribute to ABBA műsort
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
beszámolók még