Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Nem egy fesztiválon jártunk, hanem egy k-pop koncerten, ahol híres ételek helyett a pálinkát ajánlották kipróbálásra Park Junhee-nak, ami először történt meg Európában egy ilyen eseményen.
Bevallom őszintén, nem számítottam rá, hogy az A. C. E leadere ellátogat hozzánk az első szóló turnéja során, így amikor bejelentették a koncertet, nagyon örültem. Az Into the Ocean elnevezésű turné budapesti koncertje az Analóg Music Hallban kapott helyet március 24-én.
Nagyon sok jó emlék fűz a helyszínhez, és úgy tűnik, bevált a k-pop csapatoknak is. Mivel nekem nagy szerelmem ez a srác is, megint kimaxoltam az élményt a VIP csomaggal.
A szervezők (Studio Pav) nagyon komolyan veszik a jegyen található sorszámmal való “közlekedést”, így mindenre jól megírt forgatókönyv van, ahol előzésnek helye nincs. Nekem ez így teljesen megfelel, hogy nem egymást tapossuk egy koncerten. A sima állójegynél nem nézik a sorszámot.
Megint csak a rajongó szól belőlem, de annyi mindent kaptunk Junhee-tól a VIP eseményeken, hogy azt felsorolni se lehet. Akkor hatódtam meg a legjobban, amikor dedikálta a legújabb albumát, a The First Day and Night-ot.
Ez Junhee első szólóalbuma, amire az este setlistje épült. A buli a Supernova című dallal indult, amit a Sugar és a You should come követett. Nagyon szerettem a cover dalait is, különösen a Demon Huntersből ismert Your Idolt. Kiemelném az úgynevezett fanprojecteket is, amik szintén részei egy-egy k-pop koncertnek. A Tattoo című dalnál például a rajongók megpróbáltak kék óceánt csinálni Junheenak kék világítós rudakkal, de volt banner project is, amit szintén egy előre megbeszélt számnál szoktak felemelni. A rajongói tervekhez Facebook csoportokban lehet csatlakozni. Szinte az összes közelgő k-pop koncerthez van készülő ajándékcsomag.
Már az első dalnál világossá vált számomra, hogy itt bizony nem lesz playback. A srác nagyon ügyel arra, hogy tényleg a legjobb élményt nyújtsa, és nagyon örültem, hogy minden dalt szépen végig énekelt. Annyira különleges hangja van, és nem egyszer énekelt olyan részleteket is, amiktől tátva maradt a szánk. Elárulta, hogy készül egy új albuma, és mi hallhattunk belőle először egy részletet. Az album címe Type of Love lesz. Azt mondta, a szerelem különböző formáiról fog szólni: "a rajongóim iránti szeretetről, a családom iránti szeretetről, a partnerem és önmagam iránti szeretetről".
A koncert számomra legközvetlenebb pillanata az volt, amikor Junhee gondolt egyet, és a közönséggel szemben leült a színpad szélére a Night című dal alatt. Oda akartak készíteni neki egy széket, de ő inkább ezt választotta. Nagyon ügyeltek a biztonságára a két őrrel, és az előtte álló rajongók végig fegyelmezetten viselkedtek.
Általában minden koncerten szóba kerülnek a hazai nevezetességek és a legjobb hazai fogások. Nos, nálunk a fanok a pálinkát tartották a legfontosabbnak. Így történhetett meg, hogy valaki vett a büfében a híres magyar nedűből, és természetesen eljuttatták a színpadig, amit Junhee végül húzóra megivott. Az biztos, hogy kicsit “beütött” neki, mert többször mondta, hogy égeti a torkát, és hogy részegnek érzi magát, pedig ez nem is a nagyapánk féle 50 fokosból történő kóstolás volt. Na de a “pálinka magic” csak még jobbat tett az estének.
Nem sokkal később kapott egy szelet dobos tortát, ami szintén nagyon ízlett neki, csodálkozott, hogy a teteje kemény. Végül a süti java része a fanokhoz került.
A szervezésért ezer hála a Spotlight Events-nek és a Studio Pav-nak. Legközelebb az Everglow koncerten számíthatunk egy remek koncertre.
Setlist:
-
Supernova
-
Sugar
-
You should come
-
Beautiful (Bazzi feat. Camila Cabello cover)
-
Go Baby (Justin Bieber cover)
-
Soft Spot (keshi cover)
-
Umbrella
-
Tattoo
-
Toxic till the End (Rosé cover)
-
Night
-
Your Idol (Saja Boys cover)
-
Blinding Lights (The Weekend cover)
-
Clover (A. C. E song)
-
Just Better (A. C. E song)
-
My Girl (A. C. E song)
-
Effortless (A. C. E song)
Encore:
-
Supernova
-
Tattoo
-
Umbrella
-
Too Bad
Szigeti Emese
[2026.03.30.]