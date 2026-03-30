Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta

Nem egy fesztiválon jártunk, hanem egy k-pop koncerten, ahol híres ételek helyett a pálinkát ajánlották kipróbálásra Park Junhee-nak, ami először történt meg Európában egy ilyen eseményen.

Bevallom őszintén, nem számítottam rá, hogy az A. C. E leadere ellátogat hozzánk az első szóló turnéja során, így amikor bejelentették a koncertet, nagyon örültem. Az Into the Ocean elnevezésű turné budapesti koncertje az Analóg Music Hallban kapott helyet március 24-én.

Nagyon sok jó emlék fűz a helyszínhez, és úgy tűnik, bevált a k-pop csapatoknak is. Mivel nekem nagy szerelmem ez a srác is, megint kimaxoltam az élményt a VIP csomaggal.

A szervezők (Studio Pav) nagyon komolyan veszik a jegyen található sorszámmal való “közlekedést”, így mindenre jól megírt forgatókönyv van, ahol előzésnek helye nincs. Nekem ez így teljesen megfelel, hogy nem egymást tapossuk egy koncerten. A sima állójegynél nem nézik a sorszámot.

Megint csak a rajongó szól belőlem, de annyi mindent kaptunk Junhee-tól a VIP eseményeken, hogy azt felsorolni se lehet. Akkor hatódtam meg a legjobban, amikor dedikálta a legújabb albumát, a The First Day and Night-ot.

Ez Junhee első szólóalbuma, amire az este setlistje épült. A buli a Supernova című dallal indult, amit a Sugar és a You should come követett. Nagyon szerettem a cover dalait is, különösen a Demon Huntersből ismert Your Idolt. Kiemelném az úgynevezett fanprojecteket is, amik szintén részei egy-egy k-pop koncertnek. A Tattoo című dalnál például a rajongók megpróbáltak kék óceánt csinálni Junheenak kék világítós rudakkal, de volt banner project is, amit szintén egy előre megbeszélt számnál szoktak felemelni. A rajongói tervekhez Facebook csoportokban lehet csatlakozni. Szinte az összes közelgő k-pop koncerthez van készülő ajándékcsomag.

Már az első dalnál világossá vált számomra, hogy itt bizony nem lesz playback. A srác nagyon ügyel arra, hogy tényleg a legjobb élményt nyújtsa, és nagyon örültem, hogy minden dalt szépen végig énekelt. Annyira különleges hangja van, és nem egyszer énekelt olyan részleteket is, amiktől tátva maradt a szánk. Elárulta, hogy készül egy új albuma, és mi hallhattunk belőle először egy részletet. Az album címe Type of Love lesz. Azt mondta, a szerelem különböző formáiról fog szólni: "a rajongóim iránti szeretetről, a családom iránti szeretetről, a partnerem és önmagam iránti szeretetről".

A koncert számomra legközvetlenebb pillanata az volt, amikor Junhee gondolt egyet, és a közönséggel szemben leült a színpad szélére a Night című dal alatt. Oda akartak készíteni neki egy széket, de ő inkább ezt választotta. Nagyon ügyeltek a biztonságára a két őrrel, és az előtte álló rajongók végig fegyelmezetten viselkedtek.

Általában minden koncerten szóba kerülnek a hazai nevezetességek és a legjobb hazai fogások. Nos, nálunk a fanok a pálinkát tartották a legfontosabbnak. Így történhetett meg, hogy valaki vett a büfében a híres magyar nedűből, és természetesen eljuttatták a színpadig, amit Junhee végül húzóra megivott. Az biztos, hogy kicsit “beütött” neki, mert többször mondta, hogy égeti a torkát, és hogy részegnek érzi magát, pedig ez nem is a nagyapánk féle 50 fokosból történő kóstolás volt. Na de a “pálinka magic” csak még jobbat tett az estének.

Nem sokkal később kapott egy szelet dobos tortát, ami szintén nagyon ízlett neki, csodálkozott, hogy a teteje kemény. Végül a süti java része a fanokhoz került.

A szervezésért ezer hála a Spotlight Events-nek és a Studio Pav-nak. Legközelebb az Everglow koncerten számíthatunk egy remek koncertre.

Setlist:

Supernova Sugar You should come Beautiful (Bazzi feat. Camila Cabello cover) Go Baby (Justin Bieber cover) Soft Spot (keshi cover) Umbrella Tattoo Toxic till the End (Rosé cover) Night Your Idol (Saja Boys cover) Blinding Lights (The Weekend cover) Clover (A. C. E song) Just Better (A. C. E song) My Girl (A. C. E song) Effortless (A. C. E song)

Encore: Supernova Tattoo Umbrella Too Bad

Szigeti Emese

[2026.03.30.]