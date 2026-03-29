Kamarazenei sikerek: rangos versenyen értek el kimagasló eredményeket a művészhallgatók

A győri Széchenyi István Egyetem művészhallgatói minden formációjukkal díjat nyertek a XXII. Dohnányi Kamarazenei Versenyen Debrecenben.

A győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának hallgatói kiemelkedő eredményekkel szerepeltek a XXII. Országos Dohnányi Kamarazenei Találkozó és Versenyen Debrecenben nemrégiben. A rangos megmérettetésen a Kar mindegyik formációja díjazásban részesült, bizonyítva az intézmény magas színvonalú zenei képzését és a hallgatók felkészültségét.

A Debreceni Egyetemen rendezték meg a XXII. Országos Dohnányi Kamarazenei Találkozót és Versenyt, amely a hazai kamarazenei élet egyik jelentős eseménye. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő program nemcsak versenyhelyzetet teremt, hanem lehetőséget ad a tapasztalatcserére és az együtt zenélésre is. A megmérettetésen az egyes intézmények meghatározott időkeretben mutatják be műsorukat, a produkciókat pedig elismert szakmai zsűri értékeli. A döntés során a hangszeres teljesítmény mellett a kamaracsoportokon belüli együttműködés, az összhang és az egységes zenei megformálás is fontos szempont.

A Széchenyi István Egyetem hallgatói ezúttal is több kategóriában szerepeltek eredményesen. A Debreceni Egyetem rektori különdíját Guillaume Connesson Techno Parade című művének előadásával Komócsin Rebeka Kata (fuvola), Tóth Benedek (klarinét) és Ónodi Marcell (zongora) érdemelte ki.

Kiemelt nívódíjban részesült két formáció is: Wolfgang Amadeus Mozart F-dúr hegedű–zongora szonátáját (KV 376) Császár Tünde (hegedű) és Vladár Katinka (zongora) adta elő, míg Ludwig van Beethoven C-moll zongoratriójának IV. tételével Bódai Ákos (hegedű), Keltai Bálint (gordonka) és Péter Balázs Márton (zongora) arattak sikert.

Nívódíjat kapott a Ludwig van Beethoven B-dúr „Gassenhauer” triójának (op. 11) II–III. tételét előadó Pásztor Dorina (klarinét), Kérges Zsófia Eszter (gordonka) és Szilágyi Emese (zongora) alkotta együttes. Ugyancsak nívódíjjal ismerték el a Francis Poulenc Szextettjének I. tételét megszólaltató formációt, amelynek tagjai Guelmino Kamilla (fuvola), Nagy Zita (oboa), Pásztor Dorina (klarinét), Weisz Noa Laura (kürt), Kardos Fanni (fagott) és Jono Eszter (zongora) voltak.

A felkészítésben a Művészeti Kar Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék oktatói, dr. Arnóth Balázs egyetemi docens, dr. Choi Insu zongoraművész, egyetemi tanár, valamint Csabay Domonkos zongoraművész, egyetemi tanársegéd működtek közre.

[2026.03.29.]