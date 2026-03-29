Kamarazenei sikerek: rangos versenyen értek el kimagasló eredményeket a művészhallgatók

A győri Széchenyi István Egyetem művészhallgatói minden formációjukkal díjat nyertek a XXII. Dohnányi Kamarazenei Versenyen Debrecenben.

A győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának hallgatói kiemelkedő eredményekkel szerepeltek a XXII. Országos Dohnányi Kamarazenei Találkozó és Versenyen Debrecenben nemrégiben. A rangos megmérettetésen a Kar mindegyik formációja díjazásban részesült, bizonyítva az intézmény magas színvonalú zenei képzését és a hallgatók felkészültségét.

A Debreceni Egyetemen rendezték meg a XXII. Országos Dohnányi Kamarazenei Találkozót és Versenyt, amely a hazai kamarazenei élet egyik jelentős eseménye. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő program nemcsak versenyhelyzetet teremt, hanem lehetőséget ad a tapasztalatcserére és az együtt zenélésre is. A megmérettetésen az egyes intézmények meghatározott időkeretben mutatják be műsorukat, a produkciókat pedig elismert szakmai zsűri értékeli. A döntés során a hangszeres teljesítmény mellett a kamaracsoportokon belüli együttműködés, az összhang és az egységes zenei megformálás is fontos szempont.

A Széchenyi István Egyetem hallgatói ezúttal is több kategóriában szerepeltek eredményesen. A Debreceni Egyetem rektori különdíját Guillaume Connesson Techno Parade című művének előadásával Komócsin Rebeka Kata (fuvola), Tóth Benedek (klarinét) és Ónodi Marcell (zongora) érdemelte ki.

Kiemelt nívódíjban részesült két formáció is: Wolfgang Amadeus Mozart F-dúr hegedű–zongora szonátáját (KV 376) Császár Tünde (hegedű) és Vladár Katinka (zongora) adta elő, míg Ludwig van Beethoven C-moll zongoratriójának IV. tételével Bódai Ákos (hegedű), Keltai Bálint (gordonka) és Péter Balázs Márton (zongora) arattak sikert.

Nívódíjat kapott a Ludwig van Beethoven B-dúr „Gassenhauer” triójának (op. 11) II–III. tételét előadó Pásztor Dorina (klarinét), Kérges Zsófia Eszter (gordonka) és Szilágyi Emese (zongora) alkotta együttes. Ugyancsak nívódíjjal ismerték el a Francis Poulenc Szextettjének I. tételét megszólaltató formációt, amelynek tagjai Guelmino Kamilla (fuvola), Nagy Zita (oboa), Pásztor Dorina (klarinét), Weisz Noa Laura (kürt), Kardos Fanni (fagott) és Jono Eszter (zongora) voltak.

A felkészítésben a Művészeti Kar Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék oktatói, dr. Arnóth Balázs egyetemi docens, dr. Choi Insu zongoraművész, egyetemi tanár, valamint Csabay Domonkos zongoraművész, egyetemi tanársegéd működtek közre.

 

[2026.03.29.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Megkésett születésnapi koncertre készül az Ős-P. Box!
Négy koreai koncert is várható a közeljövőben Budapesten
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Dupla BETON.HOFI koncert az Arénában 
Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Ahogy a goldendoodle meghódítja a világot
Dupla teltház S. Nagy slágereire: Legendák és fiatalok tomboltak együtt - állva tapsoltak!
Electric Guitarlands: a Manowar, a UFO és a Dio gitárosa közös turnén érkezik Budapestre
"Ez volt az az este, amelyet sokkal több, mint ..." - Megjelent a Road 20 - Aréna koncertlemez
Második albumát is bemutatja Budapesten a Jelusick
Isten Háta Mögött: 3 korongos deluxe LP kiadásban érkezik A kényelmetlen lemez
DOMINUM: a Night Is Calling turné decemberben érkezik Budapestre a The Nigth Flight Orchestra-val karöltve
Nevermore: Budapest is szerepel az új felállás első koncertjei között!

Amerika, nu metal, keresztény rock, Myles Kennedy - Alter Bridge koncerten jártunk
Január 28-án...

Magdaléna az Arénában - megnéztük
Rúzsa Magdi 2026. február 20-án és 21-én is koncertet...
A "Hogyan tudnék élni nélküled?" diadala az Erkelben
Harmadszor is megnéztük 2026-ban is a The Show - a Tribute to ABBA műsort
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
beszámolók még