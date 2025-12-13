jön az In Flames

Az In Flames jövő nyáron végigszántja Európát eddigi legnagyobb szabású turnéjával. A július közepétől augusztus végéig tartó körút során a zenekar több mint húsz városba és a kontinens számos ikonikus fesztiváljára látogat majd el.

A szórásból Budapest sem marad ki, így július 25-én a Barba Negrába érkezik majd a karaván, ráadásul a színes vendégzenekar felhozatalból is igen impozáns válogatás jutott a hazai rajongóknak. Itt lesz a Napalm Death, a Bleed From Within, az Unearth és az Employed To Serve is, így a korábbi nyarakhoz hasonlóan idén is a Summer Hell néven fut majd a nyár egyik legnagyobb metal bulija, de a részletekről majd később!

Anders Fridén így kommentálta:



„Az európai fesztiválszezonhoz semmi sem hasonlítható: az az energia, a közönség, a hangulat leírhatatlan. Közben keményen dolgoztunk a háttérben, és már alig várjuk, hogy valami nagyon ütőssel álljunk elő idén nyáron. A fesztiválfellépések mellett néhány meghittebb és különleges koncertünk is lesz fantasztikus vendégzenekarokkal. Talán addigra új zene is érkezik? Sose lehet tudni…

Hamarosan találkozunk!!”

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

IN FLAMES

NAPALM DEATH

BLEED FROM WITHIN

UNEARTH

EMPLOYED TO SERVE

2026.07.25.

JEGYEK

H-Music Hungary

[2025.12.13.]