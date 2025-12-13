jön az In Flames

Az In Flames jövő nyáron végigszántja Európát eddigi legnagyobb szabású turnéjával. A július közepétől augusztus végéig tartó körút során a zenekar több mint húsz városba és a kontinens számos ikonikus fesztiváljára látogat majd el.
A szórásból Budapest sem marad ki, így július 25-én a Barba Negrába érkezik majd a karaván, ráadásul a színes vendégzenekar felhozatalból is igen impozáns válogatás jutott a hazai rajongóknak. Itt lesz a Napalm Death, a Bleed From Within, az Unearth és az Employed To Serve is, így a korábbi nyarakhoz hasonlóan idén is a Summer Hell néven fut majd a nyár egyik legnagyobb metal bulija, de a részletekről majd később!
Anders Fridén így kommentálta:
„Az európai fesztiválszezonhoz semmi sem hasonlítható: az az energia, a közönség, a hangulat leírhatatlan. Közben keményen dolgoztunk a háttérben, és már alig várjuk, hogy valami nagyon ütőssel álljunk elő idén nyáron. A fesztiválfellépések mellett néhány meghittebb és különleges koncertünk is lesz fantasztikus vendégzenekarokkal. Talán addigra új zene is érkezik? Sose lehet tudni… Hamarosan találkozunk!!”
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja: IN FLAMES NAPALM DEATH BLEED FROM WITHIN UNEARTH EMPLOYED TO SERVE 2026.07.25. JEGYEK
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.