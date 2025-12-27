Zuhanórepülés: Hárs Barna első nagylemeze a felnövés összes sebével

A Meg Egy Cukorka tavalyi feloszlása után Hárs Barna nem lassított, hanem rákapcsolt: egy éven át minden hónapban új dallal jelentkezett, amelyekből most összeállt első nagylemeze, a Zuhanórepülés. Az alt-rockos, gitárközpontú album mélyen személyes szövegekkel beszél önértékelési válságokról, magányról, párkapcsolati nehézségekről és a felnőtté válás belső káoszáról.

A ZUHANÓREPÜLÉS dalait Barna egyedül írta és hangszerelte, miközben a projekt fokozatosan teljes zenekarrá nőtte ki magát Balasi Ádám (dob), Arday Dániel (basszusgitár) és Pink Edvárd (billentyűk) csatlakozásával. A 12 számos lemez végső hangzása Nyitrai Péter munkáját dicséri, aki a teljes anyag keveréséért és masteréért felelt, egységes, mégis sokszínű zenei világot teremtve.

Tematikusan a ZUHANÓREPÜLÉS a felnőtté válás gyötrelmeit járja körül, de nem csak a sötét oldalára fókuszál: inkább egy tükör, amelyben a hallgató saját kimondatlan gondolataira ismerhet rá. Barna célja, hogy a lemez segítsen felszínre hozni azokat az érzéseket, amelyeket nehéz szavakba önteni, mégis sokan cipelik magukban.

2026-ban a ZUHANÓREPÜLÉS dalai élőben is életre kelnek: Barna és zenekara számos koncerten és fesztiválon mutatja be az anyagot. A pontos dátumokért érdemes figyelni Barna közösségi felületeit, ahol hamarosan bejelentik a turnéállomásokat.





[2025.12.27.]