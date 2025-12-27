2025. december 29. | hétfő | Tamás, Tamara nevenapja
 
Erkel Színház

„Éld meg, mit álmodtál!” - bemutatták az Erkelben az Álomutazót

Az Erkel Színház első évadjának negyedik bemutatóján a gyermekes családok töltötték fel a hatalmas nézőteret és fogadták óriási lelkesedéssel az Álomutazó című mesemusicalt. A szeptember óta telt házas előadásokkal futó színház iránt töretlen az érdeklődés – a jegyeladás a 2025-ös évre már meghaladta a 100%-ot.
 

Végy egy mesebeli jövőben játszódó, de nagyon is aktuális mondanivalóval bíró történetet, kavarj bele fülbemászó dalokat humoros, vicces, tartalmas szövegekkel, spékeld meg remek hangú színészekkel, dúsítsd fel többtucat táncossal és az egészet tálald egy rendkívül izgalmas látványvilággal! Az Erkel Színház idén negyedik bemutatóján egy családi mesemusical került színre, amit óriási lelkesedéssel fogadott az ezúttal látványosan megfiatalodott közönség. 
 
Az Álomutazó történetében az emberek - a hatékonyság jegyében – már nem alszanak, így álmodni sem álmodnak. Egy kiváló tudós feltalálta az agyturbót, amivel kiiktatja az emberek életéből a felesleges alvást. A sors fura fintora, hogy épp az ő fia, Tomi lép át a tiltott álomvilágba egy alvósállat, egy bárány segítségével. A bárány, azaz A Bárány tulajdonképpen a történet egész fonalát végig gombolyítja, s rendkívüli intenzitással, vicces, interaktív improvizálással válik az első percekben a gyerekek kedvencévé. A kettős szereposztásban Szabó Győző és az Elisabeth című musicalban Luigi Luchene-ként már az Erkelben bemutatkozott Serbán Attila bújt ezúttal báránybőrbe. A tudós apa szerepében Stohl András és Nagy Sándor váltja egymást, a Marson kutató anyát Vágó Bernadett alakítja, Péntek Fanni, Kecskés Timi és Vágó Zsuzsi álmokat készítenek, míg Auksz Éva – Cosinus tanárnő szerepében – a diákokat oktatja a hatékonyságra. A darabban kiemelt szerepet kap egy mesterséges intelligencia, Tomi nevelője, Nagyokos, akit Csonka András illetve Cseh Dávid Péter alakít. A mesének pedig keretet adó Reklám Marcsi és Reklám Marci duettjében Puskás-Dallos Bogit és Puskás-Dallos Pétert láthatjuk, utóbbi az Elisabeth musicalben szintén állt már az Erkel színpadán, akkor Ferenc József szerepében, és hamarosan, január 9-én az Erkel After (jegyvásárlás) főhőse lesz. 
 
Erkel Színház
 
 

[2025.12.27.]

Megosztom:

