Kapcsolatok
Papa Roach
Live Nation Magyarország

A Papa Roach megrengeti a Budapest Parkot is

Noha a bandának számos slágere született három évtizedes pályafutása során, az biztos, hogyha meghalljuk a Papa Roach nevét reflexként visszhangzik a fülünkben a Last Resort kezdő sora. A zenekar most, Rise Of The Roach turnéja folyatásaként június 9-én a Budapest Parkba is elhozza slágereit. A Papa Roach előzenekara ráadásul a Trivium lesz, így garantált az ütős este.

A kétszeres Grammy-jelölt, platina lemezes Papa Roach a hard rock zene egyik nagyágyúja. A zenekar 2020-ben ünnepelte ikonikus lemeze, az INFEST 20. évfordulóját, de sosem merültek el a nosztalgiában és mindig képesek voltak újat mutatni. A csapat eddig 10 stúdióalbumot adott ki, legutóbbi anyaguk Ego Trip címen jelent meg saját kiadójuknál, a New Noize Recordsnál. Az Ego Trip megjelenése óta több mint 360 millió lejátszást gyűjtött világszerte, rajta négy listavezető kislemezzel, köztük a Leave a Light On (Talk Away the Dark) című dallal, amely a banda legnagyobb slágere lett az elmúlt évtizedben. A zenekar egyébként sem áll rosszul slágerek terén: összesen 26 daluk került be a top 10-be és 12 első helyezéssel büszkélkedhetnek. A zenekar mára a kezdetektől fogva fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészségre, ennek lenyomata a Last Resort is.

A Papa Roach legutóbb idén nyáron, a Szigeten adott emlékezetes koncertet, most pedig hat évvel aréna-showjuk után ismét önálló bulival érkeznek Budapestre. Előttük a Trivium játszik, akik 2023-ban jártak utoljára hazánkban. A zenekar az elmúlt két évtizedben sikerrel találta meg azt, a szinte varázslatos egyensúlyt, amely a magával ragadó dallamos metal, az extrém metal kiszámíthatatlansága, a black metal és a rock’n’roll között bújik meg.

Jegyek

[2025.12.27.]

