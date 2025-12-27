Megjelent az EVERFLASH zenekar legújabb szerzeménye Délibáb címmel
Délibáb címmel megjelent az EVERFLASH legújabb dala. Ez a legfrissebb felállás második szerzeménye Várhalmi György énekessel, aki az alábbi gondolatokat osztotta meg a friss számról.
„Délibáb korunk egyik legnagyobb kihívására reflektál: az elmagányosodásra és az egyre feszítettebb élettempóra. Egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan hajszoljuk álmainkat és vágyainkat, miközben észrevétlenül eltávolodunk egymástól — és sokszor önmagunktól is.
A dal nem kínál kész válaszokat, ahogy korábban a Van kiút sem tette. Nem akar megoldást erőltetni, inkább kérdéseket vet fel: valóban jó irányba tartunk? Mit veszítünk el útközben, miközben mindent el akarunk érni?
A Délibáb a modern lét illúzióiról szól — arról, hogy a folyamatos rohanásban mennyire könnyű elszigetelődni, és milyen nehéz megállni, kapcsolódni, jelen lenni. Egy tükör, amelyben mindannyian felismerhetjük saját küzdelmeinket, még ha a válaszokat mindenkinek magának is kell megtalálnia.”
A mastering Farkas László munkája, míg a videóért Pásztóy Balázs a csapat basszusgitárosa felelt.
[2025.12.27.]
