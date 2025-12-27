Országos televíziós premier: Mandoki Soulmates koncertfilm

Országos televíziós premierként mutatja be az M5 2025. december 28-án: A jövőnk emléke - egy reális utópia víziója című koncertfilmet. Az alkotás Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates 2024-es budapesti fellépésén keresztül rajzolja meg egy kivételes művészi életút szellemi térképét. A film egy koncertdokumentáció, gondolati utazás, zenei önarckép és korlenyomat egyszerre.

Egy életút, amely szabadságvággyal indult

Leslie Mandoki története nem a meneküléssel kezdődik, hanem a felismeréssel. Annak lassú, belső bizonyosságával, hogy az ember nem élhet tartósan úgy, hogy elhallgattatja önmagát. A hetvenes évek Magyarországán a szabadság nem politikai fogalom volt, hanem egy állapot: annak tudata, hogy mit lehet kimondani, és mit kell magunkban tartani. Az egykori Bem Klub ebben a közegben koncerthelyszínként működött, egy olyan belső térként, ahol az egyén újra kapcsolatba léphetett saját hangjával és vágyaival. Itt vált világossá Leslie számára, hogy az alkotás nem menekülés a valóság elől, hanem felelősségvállalás önmagunkért.

A személyiség fejlődésének egyik kulcspillanata az, amikor az ember felismeri: az alkalmazkodás és az önfeladás nem ugyanaz. Leslie számára ez a felismerés nem elméleti kérdés volt, hanem mindennapi tapasztalat. A zene ami addig ösztönös önkifejezésként működött fokozatosan belső iránytűvé vált. Egy olyan nyelvvé, amelyen keresztül kimondhatóvá vált mindaz, ami a külvilágban elfojtás alá esett. A Bem Klub falai között formálódott az a belső autonómia, amely nem külső engedélyt keresett, hanem belső következetességet.

1975-ben ez a belső folyamat elért ahhoz a pontig, ahonnan már nem volt visszatérés. A döntés, hogy elhagyja az országot, nem hirtelen elhatározás volt, hanem egy érési folyamat következménye. Barátaival Szűcs Lacával és Csupó Gáborral nem egyszerűen egy rendszert hagytak magük mögött, hanem egy olyan létformát, amely folyamatos kompromisszumra kényszerítette volna az identitásukat. A sötét alagúton való átkelés , életveszélyt, fizikai kockázatot jelentett, és egy mély szimbolikus aktust is: azt az elhatározást, hogy a belső szabadság sokkal fontosabb, mint a külső biztonság.

Ez az autonóm döntés volt az amikor nem a félelem elkerülése, hanem az önazonosság megőrzése mentén választottak.Leslie esetében ez a választás meghatározta egész további pályáját. A siker, amely később elérte, nem a környezet visszaigazolásából született, hanem abból a belső koherenciából, amely igen ritka a művészi életutakban. A szabadság nem célként, hanem működési alapelvként jelent meg: a zenében, a gondolkodásban, az emberi kapcsolatokban.A történet ezért nem a kényszeres disszidálásról szól, hanem arról a belső folyamatról, amely egy embert képessé tesz arra, hogy szabad maradjon a sikerek közepette is. A zene ebben az értelemben nem eszköz, hanem állapot: annak bizonyítéka, hogy az ember képes összhangban élni önmagával bárhol is legyen a világban.

A zene, mint küldetés

Az út, amely a Bem Klub falai közül indult, nem lineárisan vezetett a világ legnagyobb színpadaira, hanem komoly belső következetességen át. Nem a siker keresése volt a hajtóereje, hanem az a ritka képesség, hogy az ember hosszú távon is hű maradjon ahhoz a belső hanghoz, amely megszólalt benne. Leslie Németországban nem egyszerűen újrakezdett, hanem megteremtette azt a közeget, amelyben a szabadság nem kompromisszum, hanem alapfeltétel. Így született meg a világhírű és korszerű Red Rock Studio a Stranbergi tó partján, ami technikai értelemben stúdió, egy szellemi tér, ahol a zene gondolkodásmóddá válhatott.

A Red Rock Studio több mint négy évtizede működik és a mai napig a nemzetközi zenei élet egyik meghatározó alkotóműhelyeként. Az itt született meg több mint 72 aranylemez és számos platinalemez, a szakmai elismerés mérőszámai mellett ezek a hitelesség és a minőség visszaigazolásai. Mandoki számára azonban ezek soha nem végcélok voltak. A valódi érték mindig az emberi és gondolati tartalom maradt: az, hogy egy mű képes-e megszólítani, kérdéseket feltenni, és belső párbeszédet indítani el.

Producerként, zeneszerzőként és szövegíróként Leslie olyan alkotókkal dolgozott együtt, akik nem csupán formálták, hanem újradefiniálták a modern zene nyelvét. Ezek az együttműködések nem hierarchiára, hanem kölcsönös tiszteletre épültek. A Mandoki Soulmates ebből a szemléletből született meg: egy olyan alkotói közösségként, amelyben generációk, műfajok és kultúrák nem kioltják, hanem erősítik egymást. Itt a zenei szabadság nem esztétikai jelszó, hanem mindennapi gyakorlat,annak bizonyítéka, hogy az alkotás akkor válik igazán hitelessé, ha az ember önmaga maradhat benne.Ebben a szakaszban válik különösen világossá, hogy a szabadságvágy egy folyamatos belső munka. A Red Rock Studio és a Mandoki Soulmates ennek a munkának a látható, hallható lenyomatai.

Egy lélektársakból született világnyelv

A Mandoki Soulmates 1992-ben jött létre egy olyan belső igényből, hogy a zene újra közös nyelvvé váljon. Leslie Mandoki számára ez nem stíluskérdés volt, hanem emberkép,annak a meggyőződésnek a kifejezése, hogy a hang képes hidat építeni eltérő sorsok, kultúrák és gondolkodásmódok között. A formáció nem klasszikus értelemben vett zenekar, hanem alkotói közösség, ahol a technikai kiválóság mindig a gondolat szolgálatában áll.Ebben a szellemi térben találkoztak a modern zene történetét formáló életművek. Olyan meghatározó alkotók váltak a közösség részévé, mint Ian Anderson, a Jethro Tull ikonikus hangja, Jack Bruce a Cream lírai erejével, Al Di Meola a fegyelem és szenvedély határán mozgó gitárjátékával, Bobby Kimball a Toto klasszikus dallamformálásával, valamint Greg Lake, az Emerson, Lake & Palmer progresszív örökségének egyik meghatározó alakja. Jelenlétük nem egymás mellé helyezett nevek sorát jelentette, hanem egy közös gondolkodásmódot, ahol az egyéni hangok nem kioltották, hanem felerősítették egymást.A közösség idővel tovább gazdagodott olyan művészekkel, akik saját hangjukon, mégis ugyanazon az értékalapú nyelven szólaltak meg. Chaka Khan bársonyos ereje az érzelmi őszinteség elementáris formáját hozta a közös térbe; Steve Lukather epikus gitárívei a rock ösztönösségét és tudatosságát kapcsolták össze. Till Brönner és Randy Brecker lírai trombitaszólamai a reflexió és az emberi törékenység hangját erősítették, míg Cory Henry spirituális orgonafutamai a zene transzcendens dimenzióját nyitották meg.

A teljességhez hozzátartozik John Helliwell egyedülállóan melankolikus szaxofonjátéka, amely a csend és a hang közötti feszültséget tette hallhatóvá, valamint Richard Bona elbűvölő közvetlensége, amely a világzene természetes egységét és az emberi kapcsolat elsődlegességét hozta el ebbe a közösségbe. Mindezt Leslie Mandoki fogta össze és valósította meg: zeneszerzőként, szövegíróként, énekesként, zenekarvezetőként és producerként: Egyszerre volt tanúja, alakítója és hordozója annak a tapasztalatnak, amelyből ez a közösség, ez a hangzás és ez a nemzetközi siker megszülethetett, s sokszínűsége nem cél, hanem következmény. A humanizmus, az empátia és az összefogás nem deklarácija, hanem működési elve ez az Ő alkotási feltétele, a zenéje soha nem volt nem öncélú virtuozitás, hanem párbeszéd… ember és ember, múlt és jelen, egyéni hang és közös felelősség között.Az űrlap tetejeAz űrlap alja

A jövőnk emléke, a gondolati koncertfilm

A most bemutatásra kerülő film szerkezete szorosan követi a 2024-es budapesti koncert dramaturgiáját: minden dal egy újabb gondolati állomás. A zenei blokkokat Leslie Mandoki személyes reflexiói kapcsolják össze, amelyek stúdiójában rögzültek. A koncert energiája és a privát tér csendje így alkot egységet.A film központi kérdései korunk alapvető dilemmáira reflektálnak:Hová tartunk? Mi a felelősségünk a jövő alakításában? Hogyan őrizhető meg az emberség egy gyorsuló, megosztott világban?

Leslie válaszai nem kész tételek, hanem gondolati iránytűk.

A jelen és a jövő találkozása

2024-ben jelent meg az A Memory of Our Future című konceptalbum, amely egy kiváló zenei alkotás és gondolati keretként is meghatározza a koncertfilm szellemi ívét. Ez a mű nem válaszokat kínál, hanem kérdéseket tesz fel, a békéről mint aktív felelősségről, az európai összetartozásról mint közös erkölcsi térről, és arról a kollektív felelősségről, amely a jelen döntéseit a jövő emlékezetévé formálja. Az album zenéje és szövegvilága egyszerre reflektív és cselekvésre hívó egy olyan korszak lenyomata, amelyben az emberi hang újra iránytűvé válhat.

A lemez nemzetközi sikere, az aranylemez, a szakmai és közönségelismerések, valamint a legnagyobb zenei fórumokon aratott visszhang esztétikai diadal és annak visszaigazolása, hogy a közönség világszerte nyitott azokra az alkotásokra, amelyek nem leegyszerűsítik, hanem komolyan veszik az emberi tapasztalatot. Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates ebben az értelemben nem trendeket követtek, hanem irányt mutatnak, a zenéjükkel erkölcsi állásfoglalást tettek közzé ebben a megosztott világban.

Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates munkásságát,ebben az évben 2025-ben az amerikai Rock and Roll Hall of Fame is elismerte és hangosan ünnepelte. Ez az elismerés Leslie életművének globális jelentőségét igazolja, azt, hogy zeneszerzőként, szövegíróként, előadóként és producerként képes volt a személyes tapasztalatot egyetemes nyelvre fordítani. Munkái nemcsak hangokból épülnek, hanem emberi értékekből, empátiából, felelősségből, bátorságból és abból a ritka következetességből, amely lehetővé teszi, hogy a siker ne elhomályosítsa, hanem felerősítse az alkotói integritást.Pályája zenei teljesítmény, erkölcsi narratíva is, és annak bizonyítéka, hogy a művészet képes hidat építeni múlt és jövő, egyén és közösség, szabadság és felelősség között. A A Memory of Our Future ebben az értelemben albumcím, hitvallás és annak emlékezete, hogy milyen jövőt tartunk érdemesnek megőrizni.

Televíziós premier

A jövőnk emléke - egy reális utópia víziója

Koncertfilm - televíziós premier

2025. december 28., 20:00

M5 kulturális csatorna

Fotó: Red Rock Studio

[2025.12.27.]