A Wolf Alice új lemezével érkezik Budapestre A Wolf Alice augusztus végén jelenteti meg új nagylemezét, a The Clearinget, amely a gitárpop zenekar negyedik nagylemeze lesz, egy klasszikus rockalbum, a '70-es évek ihletettségével, de nagyon is a jelenről szólva. A zenekar pedig az új lemez megjelenésével egyszerre a világkörüli turnéját is bejelentette, köztük a Wolf Alice első önálló budapesti koncertjével, november 11-én a Barba Negrában. Az észak-londoni kvartett, a Wolf Alice 2013-ban tűnt fel a My Love Is Cool című debütáló albumuk szomorú eufóriájával, amelyen a Grammy-díjra jelölt Moaning Lisa Smile is szerepelt. 2018-ban a Visions Of A Life a Mercury Music Prize-győzelemmel már bebetonozta a feltörekvő zenekar helyét a zeneiparban, majd a 2022-es Blue Weekend meghozta számukra az első helyezést az Egyesült Királyság slágerlistáin és a legjobb formációnak járó Brit Awardot is. Negyedik albumuk, a The Clearing augusztus 29-én jelenik meg a Sony Musicnál, bemutatva, hogy a Wolf Alice ereje csúcsán van és az évek alatt jelentős kulturális hatássú zenekarrá nőtte ki magát. A lemez az észak-londoni Seven Sistersben íródott és Los Angelesben rögzítették a Grammy-díjas mesterproducer, Greg Kurstin segítségével. Az új anyag annak a lenyomata, hogy mit képvisel a Wolf Alice hangzása 2025-ben, egy rendkívül magabiztos dalgyűjteményt kínálva a hallgatónak tele ambícióval, ötletekkel és érzelmekkel. A The Clearing egy igazán időtálló lemeznek ígérkezik. Egyszerre játékos és komoly, ironikus és őszinte – a The Clearing egy progresszív váltás egy olyan zenekartól, amely a szerelem, a veszteség és az emberi kapcsolatok felfedezés nyomán már egy teljes generáció számára megfogalmazta a felnőtté válás élményét. Ez egy klasszikus pop-rock album, amely a '70-es évekből merít, miközben szilárdan a jelenben gyökerezik. Ha a Fleetwood Mac ma írna egy albumot Észak-Londonban, akkor nagyjából hasonló dalok születnének, mint a lemezen szereplő könnyed és egyedi számok. Ez egy új kezdet, és a zenekar minden tagja ugyanolyan intenzíven érzi ezt, mint ahogy az őket hallgatók is fogják. A Wolf Alice karrierje során már többször körbejárta a világot, adtak teltházas klub koncerteket, játszottak nagy fesztiválokon és ismert zenekarok vendégeként – itthon a Sziget Fesztiválon és Harry Styles előtt láthattuk őket. A zenekar ezen a nyáron már biztosan ott lesz Angliában a Radio 1's Big Weekend-jén és a Glastonbury fesztiválon, az év vége felé pedig világkörüli turnéra indulnak, amelynek a budapesti Barba Negra is állomása november 11-én. [2025.06.23.]