16 év után élő Pendulum koncert Budapesten! A Pendulum vitathatatlanul minden idők egyik legismertebb elektronikus zenei bandája, akik drum and bass és rock ötvözte zenéjükkel hatalmas energiákat képesek megidézni mind a színpadon, mind a közönségben. Az ausztrál banda utoljára 2009-ben adott élő koncertet Budapesten, ráadásul 15 év után most új lemezzel is jelentkeznek, így pláne kihagyhatatlan október 17-i koncertjük a Barba Negrában. A Pendulum visszatért! Az ausztrál csapat tavalyi aréna- és fesztiválturnéja után most az Inertia albummal tér vissza, amely az első nagylemezük 15 év kihagyás után. A 16 számot tartalmazó nagylemez augusztus 22-én érkezik a Mushroom Music gondozásában. A csapat ízelítőként már kidobta a Save The Cat című dalát.



A Save The Cat nyers és kíméletlen, a dalban a zenekar a legjobb formáját hozza. Egy tiszta screamo himnusz, amely két szakításból született – egyből, ami lassan bontakozott ki és egy másikból, amely pedig váratlanul csapott le. „Az önvizsgálat és frusztráció időszakában íródott" – mondta el Rob Swire a dal kapcsán. - „A szerelem olyasminek tűnt, ami kapcsán már nem tudtam teljesen bízni magamban". A Rob Swire és Owen Charles által producelt, a Pendulum londoni stúdiójában rögzített Intertia kétségkívül a zenekar eddigi legszemélyesebb munkája. A 16 számos lemezen olyan közreműködőkkel dolgoztak, mint a Bullet For My Valentine, a Wargasm, az AWOLNATION, a Scarlxrd, Joey Valence & Brae és a Hybrid Minds. A dalok már 2020-ban elkezdtek körvonalazódni, miközben Rob azt kereste, milyen Pendulumnak lenni jelenleg. A 2021-es Elemental és a 2023-as Anima EP-kből kiindulva – amelyek a zenekar jövőjének tervrajzát is jelentették -, a formáció megtalálta új irányát. „Alapvetően azt teszteltem, meddig tudjuk nyújtani a Pendulum határait" – vallja be Rob. – „Megnézni, meddig tudunk elmenni. Mindig is a The Prodigy-t tekintettem mércének. Ők tiszta rave-ként indultak – breakbeat, hardcore -, de fejlődtek. Saját hangzásuk lett. Már nem is igazán kötöd őket össze a breakbeattel. Ők egyszerűen csak a The Prodigy." „Ez a hangzás a Pendulum újboli önmagára találását jelenti és bizonyos mértékig a saját magamra találást is" – mondta Rob a lemezről. – „Ezt teszik a szakítások: lecsupaszítják a dolgokat és megmutatják, ki is vagy valójában. Én csak próbálok nem azzá a sráccá válni, akinek át kell esnie egy ilyenen, csak azért, hogy lemezt készíthessen". Az energikus és magával ragadó élő show-iról ismert Pendulum pedig nagyon is magára talált - 2025 nyarán az Egyesült Királyságban kezdik meg turnéjukat, majd ősszel Európában folytatják. A zenekar Magyarországon utoljára 2022-ben, a VOLT Fesztiválon adott élő koncertet, Budapesten korábban 2009-ben játszottak a Szigeten, így öröm lesz látni a csapatot ismét elszabadulni október 17-én, a Barba Negrában. [2025.07.06.]