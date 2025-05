Izgalmas art-rock elixír - a Wombo Budapesten is bemutatja új lemezét Az amerikai art-rock trió augusztusban jelenteti meg legújabb lemezét, a Danger in Fives-t, amelyet egy nagyszabású turné során Budapestre is elhoznak, így november 20-án, a Dürer Kertben táncolhatunk álomszerű zenéjükre. A Wombo két év hallgatás után ma bejelentette augusztus 8-án érkező új albumát, egyúttal bemutatva a címadó dalhoz, a Danger in Fives-hoz készült új klipjüket is. A jó hírek megfejeléseként pedig bejelentették észak-amerikai, brit és európai turnéjukat is, köztük egy budapesti állomással!



A louisville-i Wombo 2016-ban alakult Sydney Chadwick (basszusgitár, ének), Cameron Lowe (gitár) és Joel Taylor (dob) hármasából. A zenekar eddig két nagylemezt jelentett meg, a Danger in Fives-ra keresztelt harmadik albumuk két év kihagyás után érkezik, amely idő alatt a trió koncertezéssel és a dalai finomhangolásával foglalkozott. A Danger in Fives nem egy újbóli bemutatkozás, csupán egy emlékeztető. A lemezen a Wombo nemcsak továbbfejleszti, hanem tökéletesíti formuláját, fenntartva legutóbbi lemezük, a Fairy Rust magabiztosságát. A Wombo mindeközben hű marad önmagához. A formula tökéletesítéséhez a Wombónak azonban előbb szét kellett szednie azt. Ezúttal nem az alagsori próbatermükben gyakoroltak és írták a dalokat, hanem alternatív dalszerzői folyamatokat fedeztek fel. Még azokat a dalokat is, amelyek hamar testet öltöttek – mint az S.T. Tilted, a Cloud 36 vagy az újonnan megjelent Danger in Fives -, alaposan elemezték és finomították. A zenekar abbéli vágya, hogy megváltoztassák eddigi dalszerzői modelljüket, részben azért volt, hogy elszakadjanak az eredményorientált gondolkodásmódtól, amely arról szól, hogy bizonyos elvárásoknak megfelelő dolgokat produkáljanak, ahelyett, hogy mindent inkább a felfedezés öröméért csinálnának. A művészi felfedezés iránti elkötelezettség arra késztette Lowe-t, hogy a lehető legtöbb ötletét rögzítse, ennek köszönhetően több mint 30 demót készítettek, amelyet Chadwick segített lefaragni. „Sok olyan volt, ahol azt gondoltam, hogy ez nagyon jól hangzik, de nem úgy szól, mint egy Wombo-dal"- emlékszik vissza Chadwick. Az így született dalvázlatokat vitték le Taylornak az alagsorba. A kísérletezés a Danger in Fives írása során az eszközpalettájuk finom változásával párosult, hiszen a dalok egy része digitális textúrával és dobgéppel gazdagodott. A Danger in Fives egy újabb csavar a Wombo történetében, amelyet mi is meghallgathatunk november 20-án, a zenekar első budapesti koncertjén a Dürer Kertben. [2025.05.27.]