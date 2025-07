"Mindent becsomagolok, és a Dunába hajítom" - Paulina új dala igazi nyári túlélőhimnusz lett! Július 23-án jelent meg Paulina (Hepp-Kocsis Paulina) legújabb dala, a „Dunába hajítom”. A zenét és a szöveget is az énekesnő írta, a producer, videóklip-rendező és egyik operatőr is Vári Gábor, míg a másik operatőr Echkardt Máté volt. A dal központi gondolata: minden rossz érzést, csalódást, bánatot „be lehet csomagolni és a Dunába hajítani”, ahogy a refrénben is elhangzik:

„Nekem az a titkom, mindent becsomagolok

És a Dunába hajítom...

Fogd meg Te is, pakolj bele!

Ne szerénykedj, pakold tele!

A Dunába hajítsd bele,

Hadd sodródjon Kanadába

Gyere dobjuk a Dunába!” A videóklip a Gold Record gondozásában jelent meg. A YouTube-on a fogadtatás rendkívül pozitív, a kommentelők gyakran emelik ki a refrén fülbemászóságát, a dal könnyedségét. Többen szó szerint idézik a dalszöveget, vagy kulcsmondatokat, például: „Olyan jó fülbemászó imádjuk Paulina” „Elképesztő energiák, csoda életérzés!!️ Remélem a legközelebbi ilyen Balatonon lesz az olyan joo lenne!” „Spotify-on egész nap pörgött, várom, hogy itt is hallgathassam️” „Alig várom, lesz mit bömböltetni a szülinapomon a szomszédoknak hajnal 3-kor. Köszi Paulina jó időzítés” „Imádom! Brutál jó lett a zene” „Rendkívül sokatmondó és zseniális így egyben” A kommentek között megjelennek játékos vagy tréfás reakciók is, például: „Hé, Póli, ne hajítsd a Dunába itt-ott------ szart is bele” „Lehet velem van a baj, de nekem nagyon Opitz Barbis a vibeja, de a szöveg nagyon tetszik és nagyon kreatív” A dal dalszövege szinte idézetként magától terjed a hozzászólásokban. Technikai stáb: Zene, szöveg: Hepp-Kocsis Paulina Producer, videóklip: Vári Gábor Operatőr: Vári Gábor, Echkardt Máté A „Dunába hajítom” rövid idő alatt igazi közönségkedvenccé vált – a hallgatók saját élményként idézik a dal sorait, a YouTube-on és zenei platformokon folyamatos a pozitív visszhang. [2025.07.31.] Megosztom: