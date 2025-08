Láttad már Jason Momoa-t élőben zenélni? Most megteheted! Most először (és ki tudja, talán utoljára) Budapesten, az Akvárium Klub NagyHalljában lép fel Jason Momoa és zenekara, az ÖOF TATATA augusztus 16-án. A világsztárt leginkább Hollywoodból ismerjük – a Dothraki sereg éléről vagy az óceán mélyéről, de ezúttal egy teljesen új arcát mutatja meg: zenészként, basszusgitárosként, frontemberként. Jason Momoa a Dűne 3 forgatására érkezett Budapestre és jó ideig itt is marad. Amikor nem forgat, akkor pedig basszusgitárt ragad és dalra fakad.

ÖOF TATATA névre keresztelt zenekarával (Mike Haydes - ének, gitár és Kenny Dale - dob) leginkább Balck Sabbath, Led Zeppelin és Metallica slágereket játszanak, de a repertoárban megtalálható más rock és metál dal is. Momoa-ról tudni lehet, hogy nagy metál rajongó, rendre feltűnik Metallica koncerteken. A Black Sabbath búcsúfesztiválján a műsorvezetői teendői közepette egyszer csak gondolt egyet és bemászott pogózni a küzdőtérre. Momoat bizonyára a város több pontján el lehet a közeljövőben csípni, de az Akváriumban, augusztus 16-án biztosan ott lesz. Jegyek [2025.08.01.] Megosztom: